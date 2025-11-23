“넌 안될 놈이야” 타블로 일침... ‘왜?’(‘에픽하이 연애상담’)

‘에픽하이’ 타블로. 타블로 인스타그램

에픽하이 타블로가 ‘연애상담’ 콘텐츠 중 “안 될 놈이다”며 일침을 가했다.

21일 유튜브 에픽하이에 ‘남자친구가 전여친 이름을 불렀어요 어떡하죠?’라는 영상이 게재됐다. 영상에서 타블로는 “우리의 연애상담이 조회수 100만을 찍었더라”며 운을 뗐다. 옛날에 올렸는데도 조회수 상승하는 현상에 에픽하이 멤버들은 신기하다고 대화를 나눴다.

이어 연애상담이 시작됐다. 첫 주제는 ‘전애인 이름 타투 거짓말 vs 약혼했던 사실 거짓말’이였다. 타블로는 진지하게 “그 새로운 상대방이 나한테 물어봤어?”라고 제작진에게 물었다. 함께 있던 에픽하이 멤버들도 누워있다가 벌떡 일어나며 진지하게 임했다.

제작진은 “아니 (타투를) 발견하고 이게 뭐야, 무슨 뜻이야?라고 했다”고 답했다. 거짓말을 했다는 상황이라는 걸 이해한 타블로는 “사회생활 해 본 어른이 얘기하자면, 전 애인 이름이든 이니셜이든 타투한 걸 자체가 넌 안 될 놈이야”라고 말했다.

멤버들은 “뭐가 안될 놈이냐”라고 타블로를 놀렸지만, 그는 꿋꿋하게 “타투도 함부로 막 하면 안 되지만 약혼도 함부로 막 하면 안돼”라고 말했다. 이어 “전 여자친구 이름으로 타투하는 사람들은 안 될 놈이다”라고 단호한 태도를 보였다.

그는 2009년 배우 강혜정과 결혼해 슬하에 딸 1명을 두고 있다. 딸 이하루는 함께 KBS ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다.

