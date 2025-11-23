李대통령, ‘믹타 정상’들과 회동… 다자주의 등 공동발표문 채택

남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요20개국(G20) 정상회의 첫날인 22일(현지시간) 이재명 대통령은 한국이 주도하는 중견 5개국 협의체 ‘믹타(MIKTA)’ 정상들과 회동을 진행했다. 믹타 정상들은 이번 회동을 통해 다자주의, 국제협력 증진, 민주주의, 국제법 준수 등 공동의 가치를 위한 믹타 차원의 역할 강화를 강조하는 내용의 공동언론발표문을 채택했다.

이재명 대통령이 22일(현지 시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 엑스포 센터에서 열린 믹타(MIKTA) 정상회동에서 소속국 정상들과 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 요하네스버그에서 의장 자격으로 믹타 정상 회동을 개최했다. 믹타에는 우리나라와 멕시코, 인도네시아, 튀르키예, 호주 등이 포함돼있다. 한국은 지난 2월부터 내년 2월까지 믹타 의장국을 수임 중이다. 이날 회동에는 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령과 앤소니 알바니지 호주 총리, 기브란 라카부밍 라카 인도네시아 부통령, 에드가르 아마도르 사모라 멕시코 재무장관이 참석했다.

이번 회동에서 믹타 정상들은 국제사회가 직면한 공동과제에 대응하기 위한 다자주의의 회복과 실질적인 국제협력의 중요성을 강조했다. 정상들은 또 범지역적 협의체로서 믹타가 선진국과 개발도상국 간 가교 역할을 수행해왔다는 점을 높게 평가하며 앞으로 역할을 더욱 확대해가야 한다는 데 뜻을 모았다.

이날 채택된 공동언론발표문에는 국제사회에서의 믹타의 가교 역할 활성화에 대한 의지가 담겼다. 정상들은 공동언론발표문에서 “12년 전 출범한 믹타가 선진국과 개발도상국 간의 가교 역할을 수행함으로써 글로벌 도전과제 대응과 다자주의 강화에 기여하고자 하는 범지역적이고 다문화적인 파트너십을 대표함을 인식했다”며 “정상들은 계속되는 지정학적 긴장, 세계 경제의 불확실성, 공급망의 복잡성, 빈곤과 불평등, 기후위기를 포함한 여러 환경 위기, 가속화하는 디지털 전환 등 국제사회가 직면한 복합적이고 다면적인 도전과제에 대해 깊은 우려를 공유했다”고 밝혔다. 이어 “이러한 현실 속에서 정상들은 다자주의와 국제협력 증진, 민주주의, 국제법 준수에 대한 믹타의 공동의지를 재확인했다”며 “다자무대에서 글로벌 현안에 대한 논의, 컨센서스 도출, 시급한 글로벌 도전과제에 대한 실용적 해결책 모색을 통해 믹타의 가교 역할을 더욱 진전해 나가기로 합의했다”고 밝혔다. 또한 “정상들은 회원국 간 긴밀한 조율을 지속하고 보다 안전하고 공정하며 공평하고 지속가능한 국제질서 구축을 위한 믹타의 건설적 역할을 강화해 나가기로 했다”는 문구와 “성평등과 모든 분야 및 의사결정 과정에 있어 모든 여성들의 완전하고 안전하며 동등하고 의미 있는 참여와 리더십을 지속적으로 우선시할 것을 합의하며, 시민사회·학계·청년 등 다양한 이해관계자들의 참여가 다자주의를 강화하고 유지하는 데 중요하다는 점도 주목했다”는 문구도 담겼다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 나스렉 엑스포센터에 도착해 회의장으로 향하고 있다. G20 조직위 제공

정상들은 지난 9월 제80차 유엔총회를 계기로 발표됐던 믹타의 특별성명을 재차 상기하며 “유엔에서 믹타의 적극적인 참여와 기여가 다자 시스템에 대한 신뢰 구축에 기여할 것임을 인식했다”면서 “유엔80이니셔티브를 포함한 유엔의 지속적인 개혁 노력을 환영하고 현 글로벌 도전과제 대응에 있어 유엔을 더욱 적실성 있고 목적에 부합하도록 만들기 위한 개혁 진전을 독려했다”고도 밝혔다. 이어 “올해 의장국인 대한민국의 평화구축·청년·지속가능발전목표(SDGs) 이행 가속화라는 3대 우선 과제에 대한 지속적 지지를 표명하고 의장국 활동과 성과를 평가했다”며 “정상들은 호주의 의장국 수임 해인 2026년에도 믹타의 모멘텀과 건설적 참여를 지속해나가겠다는 공동의지를 재확인하고 호주가 공동의 우선 과제들에 대한 포용적 대화와 실용적 협력을 진전시키기를 기대했다”고 덧붙였다.

