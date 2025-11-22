“정상회의 개최, 중국이 거부”… 중일 갈등, 동북아 협력판 흔드나

일본 정부가 내년 1월 자국에서 한·중·일 정상회의 개최를 타진했지만 중국이 거부하고 있다는 교도통신 보도가 나오면서, 겨우 재가동된 3국 협력 틀이 다시 흔들리는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘유사시 대만 개입’ 발언으로 악화된 중·일 관계의 여파가 3국 정상외교에 번지는 모양새다.

22일 교도통신은 중국이 외교 경로를 통해 관계국에 “(다카이치) 총리가 (대만 문제에) 적절히 대응하지 않기 때문에 정상회의에 응할 수 없다”는 의사를 전달했다고 보도했다. 관계국은 어떤 나라인지 언급되지 않았으나, 한국일 가능성도 제기된다.

교도는 “다카이치 총리 발언 영향이 중일 간에 그치지 않고 한중일 3국 협력 관계로 확대되고 있다”며 2012년 일본이 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도를 국유화했을 당시에도 중일 관계가 얼어붙어 한중일 정상회의가 약 3년6개월 동안 중단됐다고 전했다.

이후 지난해 5월 서울에서 열린 한·중·일 정상회의에서 동북아 3국은 정상회의와 장관급 회의를 정례화하고 2025~2026년을 ‘문화교류의 해’로 지정하자는 데 합의했다. 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도 국유화 여파로 3년 넘게 멈췄던 3국 정상회의를 어렵게 재개한 뒤 “이제는 멈추지 말자”는 약속을 한 셈이다. 그러나 중국은 이달 마카오에서 열릴 예정이던 한·중·일 문화장관 회의를 연기한 데 이어, 내년 1월로 검토되던 정상회의에도 부정적 입장을 보이고 있다.



일본은 의장국으로서 내년 2월 이후로 시기를 옮겨서라도 조기에 한중일 정상회의를 개최할 방침이다. 향후 회의가 열릴 경우 이재명 대통령, 리창 중국 국무원 총리, 다카이치 사나에 일본 총리가 참석할 것으로 예상된다.

그러나 2월에는 중국 춘제(春節·중국의 설) 연휴가 있고, 3월에는 통상적으로 중국에서 전국인민대표대회(전인대·한국의 국회 격)가 열려 일정 조율이 쉽지 않을것으로 전망된다고 교도통신이 전했다.

