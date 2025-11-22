배추·고춧가루 반값 할인…22일 aT센터서 ‘김장대축제’

서울시가 한국농수산식품유통공사, (사)대한민국김치협회와 22일 양재동 aT센터에서 ‘2025 대한민국 김장대축제’를 다고 21일 밝혔다.

시에 따르면 이번 행사는 김장문화를 주제로 한 체험·전시 프로그램을 선보이며, 국산 김치와 김장재료를 생산자 직거래 방식로 판매한다.

김장대축제 포스터. 서울시 제공

김치 전시·판매 코너에서는 배추·고춧가루·마늘·생강·양파·젓갈 등 김장 주·부재료와 ‘대한민국 김치 품평회’ 수상 제품 등을 최대 50% 할인된 가격에 살 수 있다. 이 코너에는 aT 바로마켓 참여 농가 18곳과 서울동행상회 우수 농가 10곳이 참여한다.

체험행사에서는 다문화가족, 외국인 명예시민 등 기관 추천을 받은 100여 명이 참여해 대한민국 식품명인 유정임(제38호, 포기김치)·이하연(제58호, 해물섞박지)과 함께 김치를 담근다. 외국인 체험객을 위한 통역 인력도 배치된다.

김치문화홍보관에서는 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 ‘김장문화’를 주제로 한 특별전시가 열리고, 식품명인관에서는 장류, 부각, 매실액 등 식품명인 제품을 전시·판매한다. 한강주조, 신탄진 막걸리 홍보 부스와 푸드트럭 등 먹거리 공간도 마련된다. 가요사랑 콘서트 축하공연도 함께 진행다.

서울사랑상품권과 자치구사랑상품권(성북구 제외)을 일부 부스를 제외한 40여 개 부스에서 사용할 수 있다. 문화누리카드 지역축제 가맹점으로 등록돼 전 부스에서 문화누리카드로 제품을 구매할 수 있다.

한국농수산식품유통공사와 대한민국김치협회는 '김치의 날(11월 22일)'을 맞아 서울시 온기 창고와 복지법인에 김치 1122㎏을 기부한다.

곽종빈 시 행정국장은 “이번 행사를 통해 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 김장 문화의 가치를 알리고, 최대 50% 할인과 나눔·공연·체험을 더해 문화·민생·상생을 한자리에서 실천하겠다”고 말했다.

