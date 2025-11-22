미추홀구의회, 제292회 정례회…2026년 예산안 등 현안 심사

인천시 미추홀구의회가 20일 제1차 본회의를 시작으로 다음달 18일까지 29일간 제292회 정례회를 개회한다.

본격적인 연말 의정활동에는 △2026년도 예산안 △2025년도 제3회 추가경정예산안 및 행정사무감사 △조례안 등 다수의 안건이 상정됐다. 각 상임위원회와 예산결산특별위원회의 심사를 거쳐 내년도 구정 운영의 타당성 및 재정 운용의 적정성을 점검할 예정이다.

전경애 의장은 개회사를 통해 “내년도 예산안은 구민들 삶의 질과 직결되는 분야인 만큼 불필요한 지출은 줄이고 꼭 필요한 곳에는 적기 예산이 투입되도록 면밀히 심사해 달라”고 당부했다.

이번 정례회에서는 내달 1일까지 행감이 실시되며, 5일 제2차 본회의에서 올해 제3회 추경안을 처리한다. 최종적으로 18일 제3차 본회의에서는 2026년도 예산안과 각종 조례안·동의안 등이 의결될 예정이다. 미추홀구의회는 “구민에게 희망을 주는 의회가 될 수 있도록 성실한 의정활동을 이어가겠다”고 했다.

