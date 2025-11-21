불경기 덕에 매출 ‘껑충’ 뛴 이곳…“나스닥으로 간다”

미국 최대 유통체인 월마트가 소비시장이 위축된 가운데서도 연간 실적 전망을 상향 조정했다. 현재 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 월마트는 다음달 나스닥(Nasdaq)으로 이전 상장한다.

월마트는 20일(현지시간) 공개한 3분기 실적보고서에서 당기 순이익이 61억 달러로 전년 동기 대비 34% 증가했다고 밝혔다.

그러면서 2025년도 연간 매출이 전년 대비 4.8∼5.1% 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다. 3개월 전 실적 발표 때 매출 증가율 전망치를 3.75∼4.75%로 제시하며 종전보다 상향 조정했는데, 3개월 만에 이를 다시 올린 것이다.

미국 캘리포니아의 한 월마트 매장. 로이터연합뉴스

월마트가 호실적을 내고 있는 것은 상대적으로 소득이 높은 소비자들이 저렴한 상품을 찾아 월마트 신규 고객층으로 유입된 영향으로 분석된다.

월마트의 존 데이비드 레이니 최고재무책임자(CFO)는 이날 CNBC 방송 인터뷰에서 월마트가 모든 소득 계층에서 시장 점유율을 확대했다면서 “특히 고소득층에서의 확대가 두드러진다”고 말했다.

관세 여파로 장바구니 물가 상승 우려와 고용시장 냉각 우려가 커지자, 전에는 월마트를 찾지 않던 고소득층이 좀 더 저렴한 상품을 찾아 월마트 매장 방문을 늘렸다는 것이다.

반면 저소득층은 지갑을 여는 데 신중해진 것으로 월마트는 평가했다.

레이니 CFO는 “중산층이나 고소득층에 비해 저소득층의 경우 지출이 다소 완만해졌다”며 “우리는 이를 주의 깊게 지켜보는 중”이라고 말했다.

미국 전역에 유통망을 두고 있는 월마트는 식료품, 생활 필수용품은 물론 값비싼 전자제품까지 다양한 품목을 판매하고 있다. 이에 월마트 실적은 소비 동향을 가늠할 수 있는 풍향계 역할을 한다.

월마트는 이날 실적 발표와 함께 다음달 9일 뉴욕증권거래소에서 나스닥으로 이전 상장한다고 발표했다. 월마트는 “사람 중심, 기술 주도라는 우리의 장기 전략에 부합한다”며 이전 상장 이유를 설명했다.

지난 4월 미국 뉴저지주 시코커스의 월마트 슈퍼센터에서 소비자들이 진열된 물건을 둘러보고 있다. 시코커스=로이터연합뉴스

월마트는 1972년부터 뉴욕증권거래소에 상장돼 있었다. 뉴욕증권거래소에서 시가총액 4위(8520억달러)인 월마트의 나스닥 이전은 역대 최대 규모다.

이를 두고 오랜 경쟁자인 뉴욕증권거래소를 제치고 나스닥에 큰 승리를 안겨주는 사건이라는 평가가 나온다.

이전 상장하는 월마트는 비금융 기업 100개로 구성된 나스닥-100 지수에 편입될수 있다. 시총 기준으로 월마트는 나스닥-100 지수의 10위권에 들기 때문이다.

한편 앞서 3분기 실적을 발표한 홈디포, 타깃 등 대형 유통업체들은 부진한 실적 전망을 제시해 월마트와 대조를 이뤘다. 경기 불확실성이 지속되는 가운데 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)이 소비자 심리 위축에 영향을 미쳤다.

미국 미시간대가 집계하는 소비자심리지수 잠정치는 11월 들어 지난 2022년 6월이후 3년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어진 상태다.

