‘우울증’ 마음의 병만이 아니다…KAIST, 우울증 핵심기저 ‘면역-뇌 연결고리’ 찾아

우울장애가 단순한 기분 문제가 아니라 몸에서 일어나는 염증 반응과 면역세포 기능이 제대로 작동하지 않아 비롯된다는 연구결과가 나왔다. ‘면역-신경 축’의 불균형이 우울증의 핵심 기전으로 우울증 치료 관련 새로운 생체지표 발굴과 신약 개발로 이어질 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 있다.

한진주 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 의과학대학원 교수 연구팀은 인하대학교 김양식 의과대학 교수(카이스트 의과학대학원 박사) 연구팀과 과다수면·과다식이 등 ‘비전형 양상’과 환청·과도한 죄책감·자기비난 등 ‘정신증상’을 보이는 여성 우울장애 환자를 대상으로 분석한 결과를 20일 내놨다.

한진주 카이스트 의과학대학원 교수(왼쪽 두번째), 김양식 인하대의대 교수(뒷줄 왼쪽). 카이스트 제공

연구팀은 혈액 속 면역세포 유전자 변화와 신경 관련 단백질 변화를 동시에 살펴본 결과 우울증 환자에서 면역-신경 상호작용의 균형이 무너져 있는 것을 확인했다.

주요 우울장애는 특히 젊은 여성에게서 비전형 증상으로 자주 나타나며, 이 경우 추후 양극성 장애로 진단을 받을 위험도 높은 것으로 확인됐다.

연구팀이 혈장 단백질체 분석, 백혈구 단일세포 전사체 분석, 환자 혈액 기반 유도줄기세포(iPSC)에서 만든 ‘뇌 오가노이드’(미니 뇌) 분석을 통합한 정밀의학적 접근을 해보니, 비전형 우울장애 환자들은 높은 스트레스·불안·우울 수준을 보였고 뇌세포들이 서로 신호를 주고받는 데 중요한 단백질(DCLK3·CALY)이 정상보다 많이 늘어나 있었다. 몸의 면역 반응을 강하게 만드는 ‘보체 단백질 C5’도 증가해 있는 것으로 나타났다. 이는 몸 안에서 ‘뇌 기능’과 ‘면역 기능’이 모두 지나치게 활성화돼 균형이 깨진 상태라는 뜻으로 우울증이 단순한 기분 문제가 아니라, 몸 전체에서 일어나는 생물학적 변화와 연결돼 있다는 단서가 확인된 것이다.

한 교수는 “이번 성과를 기반으로 생체지표 발굴과 신약 개발이 활발히 이어지길 기대한다”고 말했다. 연구결과는 국제 학술지 ‘어드밴스트 사이언스’ 온라인판에 지난달 31일 자로 게재됐다.

