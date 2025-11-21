누가 숲에 왔나?…호기심 가득한 담비 한 쌍 포착돼

멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 담비가 한려해상국립공원사무소 관할지(경남 하동·사천·남해·통영·거제, 전남 여수)에서 처음 발견됐다.

지난 8월 경남 하동군 남해대교지구의 일반인 출입이 제한된 숲에서 포착된 담비. 국립공원공단 한려해상국립공원 사무소 제공 영상 캡처

20일 한려해상국립공원사무소에 따르면, 지난 8월 경남 하동군 남해대교지구의 일반인 출입이 제한된 숲에서 담비 두 마리가 포착됐다.

이는 공원사무소가 멸종위기종인 하늘다람쥐의 인공둥지 관찰을 위해 설치한 무인 감시 카메라에 우연히 담비가 찍히면서 확인된 것이다.

영상에는 성체로 추정되는 두 마리가 나무 위 인공둥지에 접근해 호기심 가득한 눈으로 내부를 살피는 모습이 생생하게 담겼다. 개체의 크기는 약 35~50㎝로 성체로 추정된다.

공원사무소는 촬영된 영상과 사진을 국립공원연구소에 보내 판독을 의뢰했고, 담비가 맞다는 최종 확인을 받았다.

담비는 보통 2~3마리가 집단으로 움직이는 중형 포유류로, 설치류는 물론 고라니나 멧돼지 새끼까지 사냥할 수 있어 남한 생태계의 최상위 포식자 중 하나로 여겨진다.

김현호 해양자원과장은 “이번 촬영 사례는 한려해상국립공원 내에서 그동안 서식이 확인되지 않았던 담비가 안정적으로 살아가고 있음을 보여주는 중요한 기록”이라며 “앞으로 서식지 보호와 모니터링을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.

