‘토흔(土痕) 창시자’ 이종능, 도예 인생 40년 결산하는 회고전 개최

도예가 이종능은 평생을 흙과 불을 껴안고 살아왔다. 그가 창시한 ‘토흔(土痕)’은 ‘흙의 표면에 남은 생명의 숨결과 불의 흔적을 쫒아 기어이 우주의 그림자라도 잡아 보려는’ 창작법이다. 인위적 장식이나 완벽을 거부하고, 자연과 인간이 공존하는 흔적 그대로를 쫒아 우주의 잔영을 흙 속에 남긴다. 토흔의 미학은 ‘비움의 미(美)’이자 ‘순환의 철학’이다. 그가 만드는 빈 그릇은 단순한 용기가 아니라, 시간과 생명을 갈아넣어 미궁같은 허공을 만들어 내는 일이다. 그건 “흙이 인간이 되고, 인간이 다시 흙으로 돌아가는 길에 통과하는 버뮤다 같은 공간”을 상징한다.

작품에 몰두하는 도예가 이종능.

이종능은 지난 40년 동안 뉴욕, 워싱턴, 런던, 도쿄, 오사카, 두바이, 아부다비, 러시아 등 세계 주요 도시를 순회하며 한국 도자미의 현대적 정수를 알려온 세계가 주목하는 작가 반열에 올랐다. 그의 작품은 순회 전시국 언론으로부터 “자연과 인간의 숨결을 흙으로 빚어 가슴의 불로 숙성시킨 우주 철학자”라는 찬사를 들었다.

이종능이 다음달 3일부터 닷새간 서울 종로구 인사동 통인화랑에서 그의 도예 인생 40년을 집대성하는 회고전을 연다. 전시 제목은 ‘MUNDUS-우주의 파동’. ‘MUNDUS’는 라틴어로 ‘세상, 우주’를 의미한다. 흙을 매개로 생명의 순환과 우주적 에너지를 도자 작품에 담았다. 대표작 ‘Aurora ex Marte(화성에서 온 오로라)’와 ‘Anthleus Primordial(태초의 첫 숨)’은 강렬한 색과 층위감 있는 질감을 통해 생명의 탄생과 우주의 움직임을 암시한다. 그가 창시한 ‘토흔’은 이제 세계가 주목하는 미학의 경계를 넘어 철학적 언어를 교감하는 도구로 진화하고 있다.

화성에서 온 메시지.

빛의 영혼.

태양의 성운.

“흙을 빚어 빈그릇을 만드는 일이 늘 새로운 우주를 만드는 일인 줄 사람들은 모른다. 내가 만든 빈 공간에 무엇을 채우는가를 보아야 그들이 비로소 나와 만나게 될 것이다” 라고 말하는 도예가 이종능은 묻는다. 꽃을 담을까요? 빛을 담을까요? 돈을 ? 아니면 그저 비어있음을….

