[이코노 브리핑] 미성년자 체크카드 발급 연령 제한 없앤다 외

미성년자 체크카드 발급 연령 제한 없앤다

금융위원회는 내년부터 12세 미만 미성년자도 본인 명의의 체크카드를 사용할 수 있게 된다고 20일 밝혔다. 그간 미성년자가 부모 명의의 카드를 사용하는 사례가 많아 실사용자와 명의가 다른 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 금융위는 관련 업계 건의에 따라 체크카드 발급 연령 제한을 폐지하고, 후불교통카드 한도도 월 10만원까지 설정할 수 있도록 규제를 완화한다. 미성년자 가족카드 제도도 전면적으로 도입한다. 가족카드는 12세 이상 미성년 자녀에 대해 부모가 이용업종이나 한도를 설정하는 조건으로 발급하는 신용카드다. 개정된 제도는 내년 1분기 중 약관·모범규준 개정을 거쳐 정식 시행된다.

교보생명, 지속가능경영부문 대통령 표창

교보생명이 제51회 국가품질경영대회에서 국가품질특별상 지속가능경영 부문 대통령 표창을 수상했다고 20일 밝혔다. 국가품질경영대회는 산업통상자원부 주최, 한국표준협회 주관 행사로 품질경영을 통해 국가경쟁력 향상에 기여한 기관을 선정하고 있다. 교보생명은 창립 이념인 ‘민족자본 형성·국민교육 진흥’을 바탕으로 이해관계자와의 공동 발전을 꾸준히 실천한 점을 인정받았다.

은행연합회 ‘핀스낵’ 금융공모전 최우수상

은행연합회가 금융감독원이 주최한 제20회 금융공모전 시상식에서 금융교육 우수프로그램 부문 최우수상을 받았다고 20일 밝혔다. 수상작인 ‘핀스낵(FinSnack)’은 간식처럼 짧은 호흡으로 부담 없이 배울 수 있는 금융교육 학습지로, 5개 레벨로 나뉘어 초등학교 저학년부터 고등학생까지 수준별로 체계적 학습이 가능한 점이 특징이다.

