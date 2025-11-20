스타트업 축제 ‘컴업 2025’ 내달 개막…한성숙 “스타트업 미래 보여주겠다”

중소벤처기업부는 다음 달 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열리는 글로벌 스타트업 페스티벌 ‘컴업(COMEUP) 2025’를 개최한다고 20일 밝혔다. 컴업은 국내외 스타트업 생태계 관계자가 모여 소통·교류하는 장으로 올해는 46개국 170여개 해외 스타트업이 참여한다.

올해 행사 슬로건은 ‘레코드 더 퓨처(Recode the Future)’로 스타트업이 그간의 혁신적인 기술과 도전 정신을 바탕으로 산업과 국가 간 경계를 넘어 미래를 새롭게 만들어간다는 의미를 담았다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 20일 서울 강남구 글로벌스타트업센터(GSC)에서 열린 ‘컴업(COMEUP) 2025’ 미디어데이에서 인사말을 하고 있다. 중소벤처기업부 제공

세부 주제는 ‘테크’, ‘글로벌’, ‘기업가 정신’으로 콘퍼런스와 전시, 기업설명회(IR) 등 다채로운 프로그램을 운영할 계획이다. 주요 연사로는 사우디 국영 인공지능(AI) 기업인 휴메인의 타렉 아민 최고경영자(CEO), 박성현 리벨리온 대표 등이 참여한다.

올해 컴업 가장 큰 특징은 국내 스타트업과 글로벌 투자자, 대기업 간의 실질적인 협력과 투자유치가 이뤄질 수 있도록 구성한 프로그램이다. 글로벌 벤처캐피탈(VC), 기업주도형 벤처캐피탈(CVC), 액셀러레이터(육성기관)까지 폭넓게 초청해 국내 유망 스타트업에 글로벌 투자자와 만날 기회를 제공한다.

글로벌기업과 국내 대·중견기업도 적극적으로 참여할 예정이다. 오픈이노베이션(개방형 혁신) 프로그램에 메르세데스 벤츠, 현대자동차, 엔비디아, NHN 등 35개 사가 참여한다.

다른 국가 참여도 늘었다. 사우디아라비아와 인도, 일본, 캐나다 등 7개국에서 국가관을 운영하고 호주와 앙골라, 시에라리온 등 3개국이 신규 참여해 다양한 프로그램에 참여할 계획이다.

이 밖에 사회적 가치와 혁신을 추구하는 소셜벤처 스타트업 특화 세션을 마련하고, 학생 등 일반 참관객을 위한 프로그램도 강화했다.

연계 행사로 AI 스타트업에 실증 기회를 제공하는 ‘오픈데이터 X AI 챌린지 개막식’과 10개 부처 합동 창업경진대회 ‘도전!K-스타트업 2025 왕중왕전’, 올해 최고의 외국인 창업팀을 가리는 ‘2025 K-스타트업 그랜드 챌린지 데모데이’ 등이 개최된다.

한성숙 중기부 장관은 “일상의 변화를 이끄는 딥테크 혁신에서 산업 분야와 국가의 경계를 넘는 글로벌 확장, 사회 전반에 퍼지는 기업가정신까지 스타트업이 새롭게 다시 써 내려가는 미래를 ‘컴업 2025’에서 보여주겠다”고 말했다.

