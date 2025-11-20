“공산주의자” “독재자” 설전 벌이던 트럼프-맘다니, 21일 만난다

그간 거친 설전을 벌여왔던 도널드 트럼프 미국 대통령과 조란 맘다니 뉴욕시장 당선인이 21일(현지시간) 백악관 집무실에서 만날 예정이다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 “공산주의자 뉴욕시장인 맘다니가 회담을 요청했다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 조란 맘다니 뉴욕시장 당선인이 이달 21일(현지시간) 백악관 집무실에서 회동한다. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 “21일 백악관 집무실에서 회담을 진행하기로 했다”며 세부사항은 추후 알리겠다고 부연했다.

두 사람은 이번 회담에서 뉴욕 주택난 문제를 주로 논의할 것으로 관측된다. 맘다니 당선인은 지난 17일 트럼프 대통령과 만남은 많은 뉴욕 시민을 도시 밖으로 내몰고 있는 주거비 위기를 해결하겠다는 공약의 일환이라고 언급한 바 있다.

트럼프 대통령과 맘다니 당선인은 뉴욕시장 선거 기간 서로에게 날 선 발언들을 쏟아내 왔다. 트럼프 대통령은 맘다니 당선인을 ‘완전한 미치광이’, ‘공산주의자’라고 깎아내렸고 뉴욕시의 연방자금 지원을 중단하거나 철회하겠다고 으름장을 놨다. 트럼프 대통령은 또 “맘다니가 당선된다면 뉴욕시는 경제·사회적으로 완전한 재앙이 될 것”이라고 경고하면서 민주당 경선 탈락 후 무소속으로 뉴욕시장에 출마한 앤드루 쿠오모 전 뉴욕주지사에게 한 표를 행사할 것을 독려하기도 했다.

맘다니 당선인도 선거 승리 직후 공개석상에서 트럼프 대통령을 ‘독재자’라고 칭하는 등 맹공을 퍼부었다.

그러나 트럼프 대통령은 지난 16일 “뉴욕시장은 우리와 만나서 문제를 해결하고 싶어 할 것”이라며 “우리는 뉴욕을 위해 모든 것이 잘 해결되길 바란다”고 비교적 유화적인 태도를 보였다. 이는 수개월간 지속됐던 거센 설전 끝에 두 사람 간 긴장이 완화됐다는 점을 시사한다고 NBC는 평가했다.

뉴욕타임스(NYT)는 익명의 소식통을 인용해 “트럼프 대통령은 사적으로는 맘다니 당선인을 재능 있는, 말솜씨가 좋은 정치인이라고 묘사한다”고 전했다.

