이정진, 박해리 향한 심경 "아내로 불리면 부담 느낄 것"

배우 이정진이 소개팅 상대 박해리와 결혼 걱정을 말했다.

두 사람은 지난 19일 방송한 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프 신랑수업'에서 경북 문경으로 데이트를 갔다.

앞서 박해리는 혼자 패러글라이딩을 탄 후 이정진과 식당을 찾았다.

그는 "아깐 되게 섭섭했다"면서도 "그걸 안 타면서까지 같이 데이트 해준 것도 엄청 칭찬할 만한 부분"이라고 말했다.

이정진은 "국내 여행을 많이 다닌 것 같진 않다"고 했다.

박해리가 "오빠를 알아봐서 그렇냐"고 하자 이정진은 "사인해달라고 하시는 건 고맙다. 그런 분들 덕분에 내가 일 할 수 있는 거다"라고 답했다.

이정진은 "제가 완전 알려진 사람이기 때문에 누굴 만나던 크게 변하지 않겠지만 앞으로 결혼할 사람이 비연예인이라면 다른 생활을 해야 될 수도 있다"고 말했다.

그는 "갑자기 저의 여자친구, 부인으로 불릴 수 있어서 상대가 부담을 느끼거나 스트레스 받을 것 같다고 생각한다"고 덧붙였다.

