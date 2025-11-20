“새벽배송 금지되면 갈치공장 폐쇄… 어시장도 멈추란 건가” 지방 수산 업계 ‘분노’

게티이미지뱅크

“새벽배송이 금지되면 매출의 절반은 사라질 겁니다. 수산물 판매금지 조치라고 밖에 설명이 안 됩니다.”

부산 앞바다에서 잡은 가자미·오징어 등 해산물을 새벽배송으로 파는 ‘비비수산’의 안철호 대표는 “민주노총의 새벽배송 제한 소식이 나온 지 한 달이 됐는데도 어떻게 될지 소식이 없어 매일 불안감에 떨고 있다”고 20일 밝혔다. 2008년 창업한 이 업체는 5년 전부터 쿠팡 새벽배송을 시작했으며 현재 전체 매출의 절반에 이를 정도로 덕을 보고 있다. 안 대표는 “새벽배송이 금지되면 매출 급감으로 직원 35명 일거리가 사라질 수도 있다”고 토로했다.

◆민주노총 ‘초심야배송’ 제한에 수산 업계 “불가능한 소리”

0~5시 초심야배송을 제한해야 한다는 민주노총의 주장이 한 달째 이어지는 가운데 지방 중소상공인들의 반발도 거세지고 있다. 특히 수산물을 갓 수확해 가장 신선한 상태로 전국 새벽배송 서비스로 판로를 넓힌 소상공인들의 불안이 크다. 지난달 ‘0~5시 초심야시간 배송을 제한해야 한다’는 목소리를 낸 민주노총 택배노조는 지난 17일 기자회견에서도 같은 입장을 반복했다.

제주6차산업협회 등 도내 소상공인 단체는 지난 13일 성명에서 “신선식품 새벽배송 등 선진 물류 서비스는 도민에게 육지와 동등한 수준의 소비 생활을 누릴 권리를 보장하고, 지역 소상공인에게 판로를 획기적으로 넓혀주는 기회의 창구가 되고 있다”고 밝혔다. 이들 단체는 쿠팡 택배 기사의 사망 이후 더욱 불거진 새벽배송 중단 요구에 산업을 퇴보시키는 규제가 아닌 시스템 개선 등이 필요하다고 강조했다. 쿠팡은 제주도에 올 초 신선물류센터를 설립해 새벽배송을 시작했고, 제주 현지의 갈치와 옥돔 등을 항공직송을 통해 내륙 소비자들에게 전하고 있다.

오전 5시부터 업무를 시작해도 새벽배송이 가능하다는 취지의 민주노총 입장에 중소상공인들은 ‘불가능하다’고 반박한다. 비비수산 관계자는 “새벽시간대 가장 싱싱한 상태의 식재료를 받아 하루 장사를 준비하는 식당, 아침밥상을 차리는 엄마 등 새벽시간대에 수산물을 받지 않으면 안 되는 소비자 수요를 무시하는 것”이라며 “민주노총 주장은 결국 탁상공론에 불과하며 지방 어업시장을 완전 죽이는 것”이라고 지적했다.

◆어업인구 소멸 속 ‘판로개척’ 수단 떠오른 새벽배송

국가데이터처에 따르면 전국 어가 인구는 2015년 12만3000명에서 지난해 8만4000명으로 줄었다. 폭염 등 기후 변화와 생산인구 감소, 지역 소비 위축, 도매시장 납품 관행으로 인한 유통비용 부담 등이 겹친 것으로 풀이된다.

이러한 상황에서 쿠팡과 마켓컬리, 오아시스 등의 직매입 기반 새벽배송 서비스는 수산물 업계에 새로운 판로개척 수단으로 떠올랐다. 쿠팡은 지난해 4분기부터 새벽배송과 당일배송 물량을 45% 가까이 늘렸고 도서산간지역 배송서비스도 강화했다. 쿠팡의 산지직송 수산물 매입 물량은 2021년 500톤에서 2023년 1100톤, 지난해 1500톤으로 역대 최대치를 경신했고, 올해 1800톤 돌파를 눈앞에 두고 있다. 취급 어종은 초기 3~4종에서 꽃게·고등어·갈치 등 30여종으로 다양화됐고, 제주도와 경남 남해군, 전남 다양한 지역으로 매입처가 확대됐다.

A수산업체 대표는 “새벽배송 기사들이 고생하는 것은 알지만, 새벽배송이 금지되면 어민 생태계가 파괴될 것”이라며 “새벽배송 기사가 고생이 많지만 개인사업자로 스스로 원해 하는 일로 왜 산업을 없애자는 것인지 모르겠다”고 말했다.

소상공인연합회는 새벽배송이 금지된다면 쿠팡 등 새벽배송 온라인 플랫폼 입점 소상공인들의 피해 규모를 모아 정부에 손실 보상을 요구할 방침이다. 연합회는 “내수 부진 속에서 온라인 판매로 간신히 활로를 찾던 소상공인들에게 새벽배송 금지 논의는 생존의 위협”이라고 강조했다.

