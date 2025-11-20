"방송국서 쫓겨날뻔" 김동건, 재벌가 사위 루머 진실 밝힌다

아나운서 출신 김동건이 세간을 떠들썩하게 만들었던 '재벌가 사위 루머'와 관련, 방송 63년 만에 최초로 진실을 밝힌다.

22일 오후 9시 40분 첫 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매거진 오피스 '데이앤나잇' 편집국을 콘셉트로, 앵커 김주하가 편집장, 개그맨 문세윤과 가수 조째즈가 에디터가 되어 각계각층 셀럽들을 인터뷰하고 다양한 현장을 직접 취재한다.

김동건. MBN '김주하의 데이앤나잇' 제공

63년 최장수 MC 김동건은 '카더라 통신'으로 유명했던 '재벌가 사위 루머'에 대해 "잡지에서도 기사가 났다"라고 전한 후 "그 일로 인해 방송국에서 쫓겨날 뻔했다"라는 충격적인 발언을 던져 김주하와 문세윤, 조째즈를 놀라게 한다. 김동건 방송 인생 최대 위기를 안겨준 '재벌가 사위 루머'의 진실은 무엇인지 귀추가 주목된다.

또한 김동건은 2020년 코로나19 장기화로 대한민국 전반이 침체된 시기, 시청률 29%라는 경이로운 기록을 세운 '대한민국 어게인 나훈아'에 단독 MC로 발탁된 이유가 나훈아의 강력한 러브콜이었다고 털어놨다.

국민들에게 희망을 안겨주자는 취지로 역사적인 만남을 갖게 된 두 전설, 김동건과 나훈아의 의기투합 비하인드가 호기심을 모은다.

더불어 김동건은 '김주하의 데이앤나잇'을 통해 숨겨진 가족사를 전해 김주하와 문세윤, 조째즈의 눈시울을 붉어지게 한다. 6·25 전쟁을 직접 겪은 김동건이 "얘기하다 내가 울면 어쩌려고"라는 농담 섞인 한마디 후 가족사를 진솔하게 고백하는 것. 이어 김동건은 "죽기 전에 소원은 하나"라며 살아생전 마지막 소원을 전해 먹먹함을 자아낸다.

조째즈는 김동건의 얘기를 듣다 "한없이 작아지는 기분"이라며 눈물을 펑펑 흘려 눈길을 끈다. 과연 조째즈가 눈물을 흘린 이유는 무엇일지 궁금증을 높인다.

문세윤은 김동건의 진행 역사에서 빠질 수 없는 '이산가족 찾기' 얘기를 하던 도중 "저희 아버지와 작은아버지도 이산가족 방송을 통해 다시 만났다"라는 고백을 최초로 털어놓으며, 당시 대한민국 전역에 어마어마했던 '이산가족 찾기'의 영향력을 증명한다.

제작진 측은 "김동건 아나운서는 63년 쌓인 깊은 내공으로 김주하, 문세윤, 조째즈와 환상의 호흡을 자랑했다. 방송 역사의 산증인인 김동건 아나운서가 풀어놓을 놀라운 이야기들을 지켜봐 달라"라고 청했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지