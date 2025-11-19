34년간 바다 누비던 대한민국 1번 잠수함 ‘장보고함’, 마지막 항해 마쳤다

‘장보고함의 발전이 대한민국 잠수함 부대의 발전.’

1992년, 당시 40대였던 안병구 함장은 장보고함에 승선했다. 대한민국 해군의 첫 잠수함이었다. 장보고함의 첫 출항과 함께 해군 잠수함의 역사가 시작됐다.

해군의 잠수함 시대를 연 대한민국 1번 잠수함 ‘장보고함’이 19일 오후 마지막 항해를 위해 진해군항을 출항하고 있다. 해군 제공

19일, 안 함장은 다시 장보고함에 올랐다. 올해 퇴역을 앞둔 이 배의 마지막 항해였다. 첫 항해 당시 함께 승선했던 무장관(무기 체계 담당 장교)과 주임원사 등 4명이 다시 모였다. 이날 오후 경남 창원 진해군항을 출발해 약 2시간에 걸쳐 마지막 항해를 끝낸 뒤 부두에 돌아와 고정용 밧줄을 걸자 군항에 있던 모든 잠수함이 기적을 울렸다. 첫 잠수함의 마지막을 축하하기 위해서다. 독일에서 건조된 뒤 1992년 우리 해군이 인수하고 올해까지 햇수로 34년간 장보고함은 약 63만3000㎞를 항해했다. 지구 15바퀴 넘게 돈 거리다.

안 함장은 "미지의 세계였던 대한민국의 바닷속을 개척한 '해양의 개척자' 장보고함의 처음과 마지막 항해를 함께해 영광이었다"고 소감을 밝혔다. 마지막 함장인 이제권(소령) 함장과 함께 이날 항해에 사용한 태극기에 이름을 쓰고 기념 화환도 받았다.

안병구 초대함장(가운데)과 이제권(소령) 장보고함장(오른쪽)이 19일 진해군항에서 대한민국 1번 잠수함 장보고함을 타고 마지막 항해를 하고 있다. 해군 제공

장보고함은 1997년 하와이 훈련에서 1만마일(약 1만8000㎞)를 단독 항해하는 데 성공해 먼바다에서도 스스로 작전을 수행하는 능력을 증명했다. 2004년 환태평양훈련(RIMPAC)에서는 미국 항공모함을 포함한 배 약 30척을 상대하는 모의 전투에서 단 한 번도 들키지 않고 임무를 완수했다. 2013년 한·미 연합 대잠수함훈련인 ‘사일런트 샤크’와 2016년 서태평양 잠수함 구조훈련(PAC-REACH)에도 참가했다.

주요 해외 잠수함 훈련을 모두 경험한 최초의 잠수함이기도 한 잠보고함은 한반도를 둘러싼 삼면의 바다 뿐 아니라 해외의 대양을 누비며 ‘백번 잠항하면 백번 부상한다’는 안전 신조를 지키며 끝까지 임무를 완벽하게 수행했다.

