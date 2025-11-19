세계일보

검색

내륙 중심 추위 계속, 아침 최저 영하 6도…수도권 오전 비 [내일 날씨]

입력 : 2025-11-19 20:34:30 수정 : 2025-11-19 20:34:29
이동준 기자 blondie@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

연합뉴스

목요일인 20일 내륙지방을 중심으로 추위가 이어지겠다.

 

19일 기상청에 따르면 아침 최저기온은 -4∼6도, 낮 최고기온은 10∼16도로 예보됐다.

 

바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.

 

중부 지방과 제주는 대체로 흐리겠으며 남부 지방은 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠다.

 

오전 서울과 인천, 경기 서부 등 수도권 일부에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠고 강원내륙·산지엔 새벽부터 오후까지 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날리겠다.

 

눈비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지겠고 기온이 낮아지며 빙판길 또는 도로 살얼음이 나타나 미끄러운 곳이 많겠다.

 

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

 

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.

 

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼3.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.


이동준 기자 blondie@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

임윤아 '상큼 발랄'
  • 임윤아 '상큼 발랄'
  • 손예진 '완벽한 미모'
  • 김민주 '완벽한 미모'
  • 이주빈 '완벽한 미모'