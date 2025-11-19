제주도, 감귤·흑돼지 북한 보내기·한라산-백두산 사진전 추진

제주도가 남북 교류사업으로 감귤·흑돼지 등 제주 특산품 보내기와 한라산-백두산 환경·평화 사진전을 추진하기로 했다.

제주도는 한반도 평화 분위기 조성을 위한 지방정부 차원의 남북 교류 협력사업을 위해 19일 제주도청에서 제9기 남북교류협력위원회 제2차 회의를 열어 이런 추진 과제를 심의·의결했다.

제주 특산품 보내기 사업은 2026년부터 2030년까지 감귤, 제주 흑돼지 등을 단계적으로 지원하는 내용이다.

또 한라산-백두산 환경·평화 사진전은 내년 세계자연보전연맹(IUCN), 유네스코 등 국제기구와 협력해 개최하는 것으로 계획됐다.

제주도는 1998년부터 2010년까지 감귤 4만8000t, 당근 1만8000t 등 총 6만6000t을 북한에 보내 ‘비타민C 외교’로 불리며 전국 지자체 남북협력사업의 효시로 평가받았다.

이후 2010년 5·24 대북 제재로 조치로 대북 교류 사업이 중단됐지만, 지난해 말 기준 남북교류협력기금 87억원을 조성했다.

제주도 제9기 남북교류협력위원회 제2차 회의. 제주도 제공

위원회는 최근 한미·한중 정상회담을 통해 대화 재개의 필요성과 긴장완화 의지가 재확인되면서 한반도에도 새로운 평화의 흐름이 조성될 여건이 형성되고 있다고 보고, 이러한 흐름을 지역 차원의 실질적 교류로 이어가기 위해 2010년 이후 중단했던 남북교류협력사업 재개 방안을 논의했다.

오영훈 지사는 이날 회의에서 “제주는 예로부터 평화와 교류의 섬, 동북아 협력의 거점으로 중요한 역할을 해왔다”며 “한반도 평화 분위기 확산을 위한 중심적 역할을 제주가 시작한다”고 강조했다.

고충홍 위원장은 "제주는 ‘한라에서 백두까지’라는 상징성을 가진 만큼, 다른 지자체에 앞서 선제적으로 남북교류협력사업을 추진하는 것은 매우 의미 있는 일”이라며 “남북교류협력은 작은 대화에서 시작되지만 우리가 함께한다면 분명히 새로운 길을 열어 갈 수 있을 것”이라고 말했다. 위원들은 “감귤 보내기 사업은 무엇보다 도민들이 함께하는 분위기 조성이 우선”이라며 “생산자 단체들이 자발적으로 참여하고 도민들의 호응이 커진다면, 그 자체로 이미 큰 성과”라고 강조했다.

오 지사는 지난 5일 정동영 통일부장관을 만나 제주형 남북교류협력사업 추진 방안을 논의했다. 당시 정 장관은 “제주가 이끈 남북교류 협력은 남북관계 개선에 실질적 도움이 됐다”며 “제주가 구상하는 남북교류 제안에 전적으로 동의하며 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

