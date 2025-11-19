복지부, 아동학대 예방의날 행사

보건복지부와 아동권리보장원은 19일 ‘제19회 아동학대 예방의 날’을 맞아 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 기념식을 개최했다고 밝혔다.



올해 행사는 ‘있는 그대로 아이 존중, 긍정 양육’을 주제로 진행됐다. 정은경 복지부 장관과 정익중 아동권리보장원장을 비롯해 표창 수상자까지 200여명이 참석했다.



피해 아동의 신속한 보호와 학대 예방 활동 등을 한 아동학대 전담공무원, 피해 아동과 그 가족을 위한 사례관리로 학대 재발 방지에 기여한 아동보호전문기관 상담원, 피의자를 조기 검거하고 피해 아동을 보호한 경찰관 등 129명이 복지부 장관 표창을 받았다. 또 대구 달서구, 경기도 등의 지방자치단체는 아동학대 전담 의료기관의 운영을 활성화하고 아동보호 인프라를 지원하는 등 대응체계 구축에 기여한 공로를 인정받아 공공 대응체계 운영 우수지자체로 선정돼 복지부 장관상을 받았다.



정은경 장관은 “아동을 있는 모습 그대로 존중하고 긍정적인 양육을 실천한다면 아동학대는 자연스럽게 예방될 것”이라고 밝혔다.

