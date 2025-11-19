‘해킹 서버 폐기 의혹’ KT 사옥 압수수색

경찰이 19일 KT 판교·방배 사옥 등 3곳을 압수수색했다. KT가 해킹 사고 처리 과정에서 고의로 서버를 폐기한 정황이 있는지를 가려내기 위해서다.



경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 이날 수사관 20여명을 동원해 이들 사옥 내 사무실에 대해 강제수사를 벌였다.

인증서 유출 의혹이 있는 '원격상담시스템' 서버가 구축돼 있던 곳이자 IT 서비스 자회사인 KT DS가 입주한 방배 사옥 모습. 뉴스1

KT 판교 사옥에는 이번 사태와 관련한 의혹을 풀 열쇠인 정보보안실이 있다. 경찰은 정보보안실 압수수색을 통해 KT가 해킹 사고를 언제 인지했는지, 이후 조처를 어떻게 했는지 등에 관해 확인할 방침이다. 앞서 경찰은 정보보안실 총괄자라고 할 수 있는 황태선 KT 정보보안실장을 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건했다.



KT 방배 사옥은 인증서 유출 등 해킹 의혹이 나온 원격상담시스템이 구축돼 있던 곳이다. 경찰은 해킹 의혹 제기 후 KT가 원격상담시스템 구형 서버를 당초 계획보다 앞당겨 폐기한 과정 전반을 들여다볼 예정이다. 경찰은 확보한 압수물 분석을 통해 이른 시일 안에 사실관계를 파악하겠다는 입장이다.



앞서 미국 보안전문 매체 프랙은 지난 8월8일자 보고서에서 중국 배후로 추정되는 해킹 조직이 KT의 고객 원격 점검용 사이트의 인증서 등을 탈취했다는 의혹을 보도했다. 이후 과학기술정보통신부는 KT에 자체 조사 결과 자료를 제출하도록 요청했고, 같은 달 13일 KT는 침해 의혹이 없다는 조사 결과를 발송했다.



하지만 이 과정에서 KT가 자료를 폐기할 의도로 서버 종료를 서둘렀다는 의혹과 서버 백업 로그가 있었지만 지난 9월18일까지 민관 합동 조사단에 밝히지 않았다는 사실이 드러났다.

