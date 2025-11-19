'전설의 힙합 듀오' 듀스, 28년만에 신곡 '라이즈(Rise)'로 컴백

듀스(DEUX). 와이드컴퍼니

올해 데뷔 32주년을 맞은 전설적인 힙합 듀오 듀스(DEUX)가 28년만에 신곡을 발매한다.

이현도가 대표로 있는 와이드컴퍼니(WA:ID COMPANY)는 듀스가 오는 27일 오후 6시 정규 4집 프로젝트를 알리는 신곡 '라이즈(Rise)'를 공개한다고 19일 밝혔다.

듀스의 신곡식은 지난 1997년 3월 발매된 베스트 앨범 '듀스 포에버(DEUX Forever)'의 타이틀곡 '사랑, 두려움' 이후 28년만이다.

듀스의 이번 신곡 작업은 와이드컴퍼니가 AI 전문기업 '소리소리AI'와 제휴를 맺으며 듀스의 목소리 톤과 질감을 재현하는 인공지능(AI) 보컬 엔진을 공동 개발하고, 이를 바탕으로 고(故) 김성재의 목소리를 되살렸다.

와이드컴퍼니는 해당 기술에 대해 "'라이즈(Rise)'는 단순한 회상이 아닌, 첨단 기술로 재해석된 듀스의 음악 세계를 담은 첫 시도"라고 평가했다.

음악은 듀스 표 '뉴잭스윙(힙합과 알앤비를 결합한 흑인음악)' 기반 사운드이며, 뮤직비디오는 AI 영상 전문 스튜디오 '디 에이프 스쿼드'가 맡아 미래지향적인 듀스의 모습을 선보인다.

신곡 발매 당일에는 광화문 KT스퀘어와 세종문화회관 뜨락에서 특별 청음 행사 '더 사운드 스테이지 위드 KT'(THE SOUND STAGE with KT)도 개최될 예정이다.

비록 고(故) 김성재의 목소리는 인공지능(AI) 기술로 복원해 재현되지만, 두 사람의 목소리가 함께 담긴 신곡 소식에 팬들은 반가움과 감동을 표했다.

한편, 듀스는 1993년 4월 1집 '듀스(Deux)'로 데뷔해 '여름 안에서', '말하자면', '나를 돌아봐', '굴레를 벗어나' 등 수많은 히트곡을 남기며 90년대 가요계에 큰 족적을 남긴 남성 힙합 듀오다.

하지만 이들은 3집까지 발매하고 1995년 7월 해체수순을 밟으며 팬들에 많은 아쉬움을 안겼다.

이후 미국에서 귀국한 김성재가 같은 해 11월 자신의 솔로 앨범 '말하자면'을 발표했고, SBS TV '생방송 TV가요 20'에서 첫 무대를 선보이며 또 한번 센세이션한 행보를 보였으나 다음날 돌연 사망 소식을 전해 대중과 가요계에 큰 충격을 안겼다.

비록 팀은 사라지고 '힙(Hip)함'의 대표주자였던 김성재도 불멸의 아이콘이 되었지만 AI 기술로 다시 살아난 그들의 존재감과 앞으로의 행보에 관심이 집중된다.

