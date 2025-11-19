문소리, 이효리 요가원 '아난다' 찾아 훈훈한 포옹·선물 나눔

배우 문소리가 서울 서대문구에 위치한 이효리의 요가원 '아난다'를 찾았다. 문소리 인스타그램

배우 문소리가 가수 이효리가 운영중인 요가원 '아난다'에 방문해 훈훈한 장면을 연출했다.

문소리는 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "나마스떼(Namaste)"라는 짧은 글과 함께 영상을 게시했다.

영상에는 문소리가 서울 서대문구에 위치한 이효리의 요가원 '아난다'를 찾아 이효리의 등신대 옆에 서서 사진을 촬영하고, 요가원 안에서 등장한 이효리와 포옹하며 인사를 나누는 모습이 담겼다.

문소리는 요가원 방문을 기념해 이효리에게 선물을 전달하고 다정하게 어깨를 두드리며 이내 두 사람은 요가원 안으로 들어갔다.

배우 문소리·영화감독 장준환. tvN STORY '각집부부'

이효리는 지난 8월 서울 서대문구 연희동에 요가원 '아난다'를 연 사실을 밝히며, 9월 둘째 주부터 수업을 시작했다.

한편, 문소리는 올해 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 오애순 역으로 열연했으며, 최근 활동으로는 현재 방영 중인 tvN STORY '각집부부'에 출연 중이다.

문소리는 '각집부부'에서 남편 장준환과 제주-서울에서 각자 일상을 보내는 모습을 선보이며 아침 요가 클래스에서 전문가급 요가 실력을 선보인 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지