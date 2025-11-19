15만 마리 바다에 ‘와르르’…산불 피해 큰 영덕에 풀린 전복

경북수산자원연구원은 19일 대형 산불 피해를 본 영덕군에 어린 전복 15만 마리를 무상으로 방류했다. 연안 생태계의 회복과 어민의 소득 증대를 위해서다.

방류한 지역은 산불 피해가 컸던 5개 어촌계이다. 경정1·2·3리와 석리, 노물리가 대상이다.

전복 방류. 경북도 제공

전복은 지난해 4월 채란 후 약 20개월간 사육 관리와 수질 개선 과정을 거쳐 각장 3.5㎝ 이상으로 성장한 건강한 개체다. 방류 전 수산생물 전염병 검사를 거쳐 안전성을 검증했다.

전복은 정착성 품종으로 방류 해역 주변에서 서식해 재포획률이 높은 대표 방류 품종으로 꼽힌다. 이번에 방류한 전복은 2~3년 후 7~8㎝의 크기로 자라 상품화가 가능해진다.

최영숙 환동해지역본부장은 “전복 치패 방류 사업이 산불 피해를 입은 해역의 자원 회복과 지역 어가에 작은 희망이 되길 바란다”며 “지자체와 어촌계가 함께 힘을 모아 지속 가능한 수산업 환경을 조성하겠다”고 말했다.

