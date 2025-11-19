샘 해밍턴, 김준호♥김지민 결혼식 불참…“축의금 두 번은 좀”

SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨 그 후' 화면 캡처

코미디언 샘 해밍턴이 김준호 결혼식 축의금 대신 쌀을 선물했다.

18일 오후에 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨 그 후'(이하 '돌싱포맨')에는 샘 해밍턴, 최현우, 우주소녀 다영, 에이티즈 산이 게스트로 함께했다.

이날 이상민은 샘 해밍턴을 향해 "김준호가 데뷔시켜 준 직속 후배인데 결혼식에 왜 안 왔냐"라고 추궁했다.

이에 샘 해밍턴은 "외국 일정이 있어서 못 갔다"라고 해명하며 "생각해 보니까 첫 번째 결혼할 때 갔다"라고 해 웃음을 안겼다. 당황한 김준호는 "안 온 거로 퉁! 그만 얘기 해!"라며 진땀을 흘렸다.

샘 해밍턴은 "축의금 두 탕은 좀 아니지 않아요?"라고 명분 있는 불참 사유를 전했다. 축의금을 대신해 쌀 한 포대를 선물로 전달했다. 그러자 김준호가 "고맙다, 두 탕을 챙겨줘서"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

한편 SBS '신발 벗고 돌싱포맨 그 후'는 파란만장 연애 스토리부터 현실적인 조언까지, 게스트 만족 200%를 보장하는 삐딱한 돌싱들의 토크쇼로 매주 화요일 오후 10시 40분에 방송된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지