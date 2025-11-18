국방부 “AI는 필수 전력”… 美보다 4년 뒤처진 AI국방 따라잡을까

인구 감소로 병력이 줄어드는 상황에서 국방부가 국방 인공지능(AI)을 도입하겠다고 발표했다. 미국, 중국 등 주요국가보다 뒤처진 한국의 국방AI 분야 개발에 속도가 붙을지 주목된다.
◆“AI는 더 이상 선택 아닌 필수 전력 요소”
안규백 국방부 장관은 18일 ‘2025 국방AI 추진점검 회의’를 열고 “병역자원 감소라는 도전에 대응하기 위해서는 부대·병력·전력 구조 개편도 연계돼야 한다”며 “그 과정에서 AI는 더 이상 선택이 아닌 필수 전력요소”라고 강조했다. 이어 “우리 군이 ‘스마트 첨단강군’으로 도약할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
국방부는 회의에서 국방AI 정책의 현황을 점검하고, 국방 전력 등을 AI로 전환하는 ‘국방AX’ 의지를 공유했다. 이번 회의를 계기로 국방AI 전환에 속도를 낼 전망이다. 회의에는 국가인공지능전략위원회 국방안보분과 위원장, 각 군 참모차장 등 관련 기관 관계자 약 30명이 참석했다.
국방부는 AI 기술을 활용해 단기적으로는 행정업무 효율을 높이고, 중장기적으로는 장관의 정책 결정을 지원하는 ‘AI 정책참모’, 전장에서 지휘관의 판단을 지원하는 ‘AI 전투참모’를 구축할 계획이다.
◆美 대비 4.1년 뒤처진 한국 기술…개발 빨라질까
이미 미국, 중국 등 주요 국가는 AI를 군사 분야에 도입하면서 혁신에 나서고 있다.
국무총리실 산하 경제·인문사회연구회(NRC)가 지난 9월 발표한 보고서 ‘국방 AI 활용 및 시장 동향: 글로벌 경쟁 속 한국의 도전과 기회’를 보면, AI는 현대전에서 필수요소다.
우선 현대전이 데이터 중심전으로 발전하면서 방대한 데이터를 분석하고, 최적의 대응책을 찾는 데 AI가 이용된다. 앞서 안 장관이 언급한 ‘AI 전투참모’도 비슷한 역할을 할 것으로 보인다.
또한 AI로 전투현장을 보여주는 영상분석 시간이 수 시간에서 실시간에 가깝게 줄었다. 무기 상태를 파악해 고장 발생 등을 예측하고 미리 부품을 교체하는 데도 활용된다. 무기체계 운용 효율성을 높이는 것이다. 무엇보다 표적을 식별한 후 곤충 떼처럼 공격하는 ‘드론 스웜’, 무인잠수정 등 무인 무기체계에도 AI는 빠질 수 없다.
하지만 아직 한국은 기술 수준이 뒤처져있다. 국방기술진흥연구소(KRIT)는 지난해 한국의 국방 AI 수준이 미국 등 주요국보다 약 4.1년 뒤떨어져 있다고 평가했다.
다만 이재명정부가 국방AI에 강력한 의지를 보이는 만큼 국방AI 전환이 힘을 얻을 것으로 예상된다. 이 대통령은 후보 시절부터 페이스북에 “AI 첨단기술로 무장한 K-방산이야말로 우리 경제의 저성장 위기를 돌파할 신성장 동력”이라는 의지를 드러내 왔다.
지난 9월 정부 첫 ‘국방개혁 기본계획’을 논의하는 회의에서도 AI와 첨단기술을 활용한 ‘스마트 강군’ 육성 방안이 다뤄지기도 했다.
