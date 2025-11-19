“2022년 배상결정문 증거법칙 위배”…韓정부 주장 모두 인정

정부가 미국계 사모펀드 론스타와의 외환은행 매각 관련 투자자-국가 분쟁해결절차(ISDS) 중재 판정에 불복해 제기한 취소 사건에서 승소한 결정적 이유는 “증거 법칙에 위배된다”는 우리 정부 측 주장이 받아들여졌기 때문인 것으로 확인됐다.

2011년 11월18일 서울 여의도 금융위원회 앞에서 외환은행 노조원들이 조건 없는 매각 명령을 내린 금융위 임시회의 결과를 전해 들으며 고개를 떨구는 모습. 당시 외환은행 노조는 론스타가 외환은행의 경영권 프리미엄을 챙기지 못하도록 징벌적 매각명령을 내려야 한다고 주장했다. 연합뉴스

◆“론스타 제출 증거 부당” 韓 주장 인용

18일 세계일보 취재에 따르면 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 취소위원회는 2022년 8월31일자 중재 판정에서 인정한 ‘정부의 론스타에 대한 배상금 원금 2억1650만달러 및 이에 대한 이자’의 지급을 모두 취소하며 ‘2022년 ICSID 판정에서 핵심 증거로 인정된 2019년 국제상공회의소(ICC) 산하 국제중재재판소 결정문은 증거 법칙에 위배됐다’는 우리 정부 측 주장을 받아들였다. 이와 함께 판정부의 월권, 절차규칙 위반, 이유 불기재 등 정부 측 다른 주장도 모두 인정했다. 2억1650만달러는 2022년 8월 환율(1300원)을 기준으로 약 2650억원이다. 18일 환율(1460원)기준으로는 3170억원에 이른다.

2022년 ICSID 중재판정부는 당시 론스타 측이 증거로 제출한 ‘2019년 론스타-하나금융지주 간 ICC 산하 국제중재재판소 결정문’을 근거로 한국 정부 일부 패소 판정을 내렸다. 정부는 취소소송에서 “ICC 국제중재재판소 결정문은 우리가 참여하지 않은 절차에서 나온 판정이고, 이를 증거로 인정해 론스타 승소 판정을 하는 것은 부당하다”고 주장했다고 한다.

ICSID 중재판정부는 당시 ‘하나금융지주와 4조6888억원에 매각을 계약했지만 한국 정부의 승인이 지연돼 2012년 3조9156억원에 팔아 손해를 봤다’는 론스타 주장을 일부 받아들여 정부에 일부 패소 판정을 내리면서, 론스타 측이 제출한 ICC 결정문을 핵심 증거로 삼았다.

이와 관련 ICC 중재재판소는 2019년 론스타가 하나금융지주를 상대로 낸 중재 신청을 모두 기각하면서도, 외환은행 매각을 인하하는 데 한국 금융위원회의 개입이 있었다는 부분을 사실로 인정했다. ICSID 중재판정부는 이 ICC 결정을 근거로 ‘한국 정부의 매각 승인 지연으로 손해를 입었다’는 론스타 측 주장을 받아들였던 것이다.

이에 불복해 취소 신청에 돌입한 정부는 ‘한국 정부가 당사자로서 절차에 참여하지 않은 ICC 중재사건 판정을 증거로 인정한 ICSID 판정의 절차적 위법성 등에 대해 집중적으로 파고 들었다. 구체적으로 △판정부 월권 △절차 규칙 위반 △이유 불기재를 주장했다고 한다.

ICSID 협약은 △중재판정부 구성 흠결 △판정부의 명백한 월권 △중재인의 부패 △심각한 절차 규칙 위반 △이유 불기재 등 5가지만 취소 사유로 인정된다고 규정한다. 각각 사유에 대해 엄격하게 판단하기 때문에 취소 결정이 나오는 건 매우 드물다. 지금까지 진행된 판정 취소 사건 수백건 중 ‘전부 취소’ 결정이 나온 건 1.6%에 불과하다.

론스타는 ‘한국 정부가 외환은행 매각 승인을 늦게 내리는 바람에 외환은행을 더 비싼 값에 팔 수 있었으나 손해를 봤다’고 주장하며 2012년 투자자-국가 분쟁해결절차(ISDS) 중재 소송을 제기했다.

10년이 흐른 2022년 8월31일 ICSID 중재판정부는 “론스타가 외환은행 매각 과정에서 손해를 봤다고 주장하는 4억3300만달러의 절반에 해당하는 2억1650만달러를 지급하라”며 정부 측 배상 책임을 일부 인정했다. 2억1650만달러는 론스타가 정부에 청구한 배상금액인 46억7950만달러의 4.6%에 해당한다. 하지만 이날 정부가 제기한 판정 취소 신청이 받아들여지며 론스타에 대한 정부의 배상 책임은 사라졌다.

김민석 국무총리가 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '론스타' ISDS 취소 신청 관련 긴급 브리핑에서 정부는 오후 3시 22분경 미국 동부 시간으로는 새벽 1시 22분경에 미국 워싱턴 D.C.에 있는 국제투자분쟁해결센터(ICSID)의 론스타 ISDS 취소위원회로부터 대한민국 승소 결정을 선고받았다고 발표하고 있다. 뉴시스

◆정홍식 국제법무국장, ‘취소 소송’ 진두지휘

이번 판정 취소 사건 실무를 지휘한 정홍식 법무부 국제법무국장과 한국 정부를 대리한 로펌들에도 관심이 쏠린다.

정 국장은 2023년 신설된 법무부 국제법무국의 초대 국장으로서 ISDS 대응 등 정부의 국제 법률 이슈를 총괄했다. 미국 변호사 자격을 취득한 후 미 로펌에서 5년간 근무했으며 2006년부터 중앙대 법과대학(법학전문대학원) 교수로 근무하며 국제거래법·국제중재 등을 가르쳤다.

법무부에선 론스타와의 분쟁이 시작된 2012년부터 국제법무과 소속 검사와 법무관, 실무자들이 총력을 기울여왔다. 또 법무법인 피터앤김(김갑유 변호사)과 태평양(김준우 변호사)이 취소 사건에서 한국 정부 측을 대리해 승소를 이끌었다.

