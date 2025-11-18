“1분에 600개 넘게 팔렸다”…무신사, ‘무진장 블프’ 하루 만에 판매액 600억 돌파

무신사의 연간 최대 규모 온오프라인 할인 캠페인 ‘무신사 무진장 25 겨울 블랙프라이데이’(무신사 무진장 겨울 블프)가 시작과 동시에 높은 고객 반응을 모으며 흥행을 예고했다.

지난 15일과 16일 양일간 서울 성수동에서 열린 ‘무신사 무진장 치트키’ 이벤트 현장. 무신사 제공

18일 무신사에 따르면 무신사 무진장 겨울 블프는 지난 16일 저녁 7시에 시작한 이후 90여 분만에 누적 판매액 100억원을 돌파했다. 행사 시작 25시간 만인 17일 저녁 8시경 누적 판매액은 600억 원을 넘어섰다. 이때 판매 수량은 100만개를 돌파하며 분당 600개가 넘는 상품이 판매된 것으로 나타났다.

행사 첫날 인기 상품 랭킹에는 신발 제품이 강세를 보였다. 대표적으로 △나이키 ‘에어 포스 1 07 M’ △어그 ‘시그니처 스웨이드 타스만 슬리퍼’ △킨치 ‘샤워 - 808’ 더비슈즈 등이 상위권에 올랐다.

또한 △팬시클럽 ‘아일렛 퍼 MA-1’ △드로우핏 ‘프리미어 퓨어 캐시미어 발마칸 코트’ △디스이즈네버댓 ‘퍼텍스 T 다운 재킷’ △미세키서울 ‘후디 더블 버튼 코트’ △타입서비스 ‘후디드 하프 코트’ 등 겨울 아우터도 10위 이내에 다수 이름을 올렸다.

무신사 무진장 겨울 블프가 동시에 진행된 오프라인 편집숍 ‘무신사 스토어’에도 고객들의 발길이 이어졌다. 행사 첫날인 16일 하루 동안 무신사 스토어 성수@대림창고, 홍대, 강남, 대구 등 4개 매장 합산으로 2만3000여 명이 방문한 것으로 나타났다.

또한 지난 15일과 16일 양일간 서울 성수동에서 진행된 오프라인 이벤트에도 참여 열기가 뜨거웠다. 특별 미션을 수행한 고객에게 랜덤 선물을 증정하는 '무신사 무진장 치트키’ 이벤트에는 2600여 명 이상이 참여했다. 이틀 연속 고객들의 적극적인 참여로 이벤트가 조기 종료되는 등 무신사 무진장 겨울 블프에 대한 높은 관심도를 입증했다.

무신사 관계자는 “무신사 무진장 겨울 블프는 패션 업계 대목인 연말에 무신사의 시그니처 할인 캠페인을 넘어 국내 대표 패션 할인 행사로 자리매김하면서 매년 고객들의 호응이 높아지고 있다”라며 “계속해서 패션을 중심으로 뷰티, 아울렛, 부티크, 유즈드 등 다양한 카테고리에서 파격적인 혜택을 선보이며 무신사 무진장만의 쇼핑 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

