與 “검사 사표 수리말고 징계”… 野, 정성호 고발

여야가 ‘대장동 항소 포기’ 국정조사 방식을 두고 이견을 좁히지 못하고 있다. 더불어민주당은 국회 법제사법위원회 차원의 조사를, 국민의힘은 특별위원회 구성을 주장하며 물러서지 않는 모습이다.

민주당 김병기 원내대표와 문진석 원내운영수석부대표, 국민의힘 송언석 원내대표와 유상범 원내수석부대표는 18일 국회에서 회동을 갖고 대장동 항소 포기 국정조사 방식을 논의했다. 여야는 국정조사 범위에 대해서는 합의를 이룬 상황이다. 민주당은 대장동 항소 포기 관련 ‘검찰 항명’과 대장동 사건 ‘기소 과정’에 대한 조사를, 국민의힘은 항소 포기 ‘외압 의혹’에 대한 조사를 주장해왔다. 여야는 논의 끝에 양측이 요구하는 범위를 모두 포괄하기로 했다. 하지만 국정조사 방식에 대해선 각자의 주장만 되풀이하고 있다.



민주당 내에서는 이번 사건에 항의하며 사의를 표명한 검사들의 사표를 수리하지 않아야 한다는 주장까지 나오고 있다. 항명한 검사들을 징계해야 한다는 것이다. 민주당 김현정 원내대변인은 KBS 라디오에서 박재억(사법연수원 29기) 수원지검장과 송강(29기) 광주고검장이 사의를 밝힌 것을 두고 “(사표를) 수리하면 안 된다고 생각한다. 당에서 요구한 대로 징계 절차를 밟아 집단 항명을 추동한 것에 대한 책임을 져야 한다”고 말했다. 김승원 의원도 MBC 뉴스투데이에서 “징계 절차가 끝날 때까지는 사표를 받아줘선 안 된다”며 “징계 절차가 끝난 다음에 (사표 수리를) 결정해도 늦지 않다”고 했다.



민주당은 사법개혁에도 속도를 내고 있다. 민주당 사법 불신 극복·사법행정 정상화 태스크포스(TF)는 25일 공청회를 열고 법원행정처 폐지, 대법관 퇴임 후 대법원 사건 수임 제한, 법관 징계 강화 등을 담은 법안을 논의하겠다고 밝혔다.

국민의힘은 대장동 외압 의혹에 대한 공세를 이어가고 있다. 국민의힘은 전날 용산 대통령실에 이어 이날 경기 과천시 법무부 청사 앞에서 기자회견을 열고 정성호 장관의 사퇴를 촉구했다. 장동혁 대표는 정 장관과 이진수 법무부 차관을 겨냥해 “7400억원이라는 범죄수익을 국고로 돌려놓아야 할 의무를 저버리고 범죄자들에게 이익을 안겨준 배임죄 범죄자들”이라고 질타했다. 그러면서 “이재명 대통령의 아바타인 정 장관은 항소를 포기할 것이 아니라 애당초 수사지휘권을 포기했어야 한다”고 지적했다.



국민의힘은 이날 서울지방경찰청에 정 장관, 이 차관을 직권남용 혐의로 고발장을 제출했다. 당 법률자문위원장인 국민의힘 곽규택 의원은 “수사를 통해 이번 항소 포기 사태에 대한 윗선의 지시, 부당한 외압의 실체가 명백하게 밝혀져야 한다”고 설명했다.



시민단체에서도 이번 사태에 대한 국정조사를 촉구하는 목소리가 나왔다. 경제정의실천시민연합(경실련)은 성명을 내고 “수사팀의 증거 왜곡 및 무리한 수사가 있었는지, 사건 처리 과정에 정무적 고려가 있었는지, 법무부·대검·대통령실의 부당한 개입이 있었는지 여부 등이 명확히 밝혀져야 한다”고 말했다.

