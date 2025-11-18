이중근 부영 회장, 3.6억 EBS 기부 참여

이중근 부영그룹 회장이 EBS 대표 사회공헌 프로그램인 ‘나눔 0700’에 3억6000만원을 기부했다. 4년 연속 지원으로, 이번 기부를 포함한 총 누적 기부액은 27억2000만원이다.

이중근 부영그룹 회장(왼쪽)이 18일 서울 중구 부영그룹 사옥에서 3억6000만원의 기부금을 전달한 뒤 김유열 EBS 사장과 기념촬영을 하고 있다. 부영그룹 제공

이 회장은 18일 서울 중구 부영그룹 사옥에서 김유열 EBS 사장과 만나 3억6000만원의 기부금을 전달했다. 이 회장은 “우리의 나눔이 취약계층에게 실질적인 자립 기반을 제공하는 희망의 마중물이 되기를 바란다”면서 “이 손길이 나비효과로 번져 지속 가능한 사회로 발전할 수 있기를 기대한다”고 말했다. 이 기부금은 전액 사랑의열매 사회복지공동모금회를 통해 소년소녀 가장, 난치성 환우 등 도움이 시급한 취약계층에게 전달될 예정이다. 앞서 부영그룹의 ‘나눔 0700’ 후원을 통해 장애인, 난치성 환우, 소년소녀 가장, 다문화가정, 조손가정 등 약 160가구의 삶이 변화됐다. 이들은 부영그룹 도움으로 건강을 되찾거나 새 집을 구하고, 새로운 꿈을 향해 나아갈 수 있게 됐다는 소식을 전해 왔다. 공군 장교와 부사관으로 만난 ‘공군 부부’의 아내 A씨 사례가 대표적이다. A씨는 다섯째 아이를 출산한 지 나흘 만에 뇌출혈로 쓰러져 주변의 안타까움을 샀는데, 극적으로 의식을 되찾고 강한 회복 의지를 보이고 있다. 간암 말기 아버지를 대신해 집안일을 도맡았던 B(16)양은 후원금 덕분에 깨끗한 집으로 이사하고 소프트테니스 프로선수의 꿈을 이루기도 했다.

