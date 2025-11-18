‘백해룡팀’ 3명으로 축소… “수사 차질”

인천세관 마약 연루 의혹 사건 합동수사단의 ‘백해룡 팀’이 기존 5명에서 3명으로 축소됐다. 이재명 대통령 지시로 백해룡 경정이 서울동부지검 합수단에 파견된 지 한 달이 지났지만 수사에 진척을 내기보단 잡음만 계속되는 형편이다.

백해룡 경정. 연합뉴스

경찰 수사팀을 이끄는 백 경정은 수사관 4명 중 2명이 14일 자로 경찰에 복귀했지만 아직 수사관 충원이 없다고 18일 밝혔다. 백 경정은 “두 사람이 파견 기한 만료 전 복귀 의사를 밝혔는데, 파견 만료로 원대 복귀됐다”고 밝혔다. 이들은 백 경정에 “개인 사정이 있어 파견을 이어가기 어렵다”고 한 것으로 전해졌다. 경찰청은 백 경정과 남은 두 수사관에 대해서는 파견 기간을 내년 1월14일로 2개월 연장했다.



앞서 백해룡 팀은 합수단에 파견된 지 약 한 달 만인 13일 형사사법정보시스템(킥스·KICS) 사용 권한을 부여받아 본격 수사에 착수했다. 백 경정은 “킥스 사용 권한 요청과 수사팀을 15명으로 충원해 달라는 공문을 보냈지만, 답을 받지 못했다”며 부처 간 떠넘기기가 이어진다고 주장했다. 백 경정은 “합수단이 속해 있는 서울동부지검에서는 대검찰청에 충원 요청을 전달했다고 하지만, 대검에서는 경찰청 소관이라는 입장을 밝히고 경찰청에서는 대검 요청이 있어야 한다고 말한다”고 설명했다. 이어 “계속 수사에 차질을 겪어 왔다. 검찰은 압수수색에 스무 명이 넘게 나가는 상황에서 남은 3명이 수사를 이어가겠나”라며 “팀을 꾸렸으면 적어도 수사가 이뤄질 수 있도록 구성은 갖춰주어야 하는 것”이라고 말했다.



경찰은 백 경정 팀 충원 공고를 내부 게시판에 아직 올리지 않은 것으로 알려졌다. 동부지검 관계자는 “어렵게 파견 인력을 확보했었다”면서 “백 경정의 충원 의사를 대검에 전달했지만 인력은 보내는 쪽인 경찰에서 결정할 문제”라고 말했다.

