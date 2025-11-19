조현준의 ‘뚝심’… 효성重, 美멤피스 공장 증설

효성중공업이 미국 테네시 주에 있는 초고압변압기 공장을 미국 최대규모 변압기 공장으로 증설한다.

효성중공업은 18일 테네시주 멤피스 초고압변압기 공장에 1억5700만달러(약 2300억원)를 투자해 2028년까지 생산 능력을 50% 이상 확대한다고 밝혔다. 인공지능(AI) 시대를 맞아 효성중공업이 글로벌 산업 재편을 이끌 전력 인프라 시장의 ‘게임체인저’가 돼야 한다고 강조해 온 조현준 회장의 주문에 따른 결정이다. 효성중공업은 이번 투자로 미국 최대규모의 초고압변압기 생산기지를 구축하게 됐다.

미국 테네시주 멤피스 초고압변압기 공장 전경. 효성중공업 제공

효성중공업은 2010년대 초부터 미국 765㎸(킬로볼트) 초고압변압기 시장에서 독보적인 점유율 1위를 유지하며 현지 송전망에 설치된 765㎸ 초고압변압기의 절반 가까이 공급해 왔다. 2020년 미국 내에서 유일하게 765㎸ 초고압변압기 설계와 생산이 가능한 멤피스 공장을 인수해 이번 증설까지 3차례 설비 확장에 3억달러(약 4400억원)가량 쏟아부었다.

미국은 최근 노후 전력설비 교체수요, AI 확산에 따른 전력망 확충 수요 등으로 전력 수요가 폭증하고 있다. 미국 변압기 시장은 연평균 약 7.7% 성장해 2024년 약 122억달러(약 17조8000억원)에서 2034년 약 257억달러(약 37조5000억원) 규모로 확대될 전망이다.

조 회장이 발 빠르게 멤피스 공장을 인수한 것도 이러한 전력 수요를 감당하기 위한 미국 내 생산 거점 구축이 중요하다고 판단했기 때문이다. 인수 당시 다양한 위험 요인으로 모험과 다름없었지만 효성중공업은 미국 전력시장의 성장성과 멤피스 공장의 넓은 부지 활용성을 고려해 인수를 추진했다.

조 회장은 멤피스 공장을 북미 전력산업의 핵심기지로 만들기 위해 올해 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근으로 알려진 빌 해거티 상원의원을 비롯해 빌 리 테네시주지사와 만나 협력하기로 했다. 미국 정부가 추진 중인 스타게이트 등 에너지 인프라 구축 프로젝트 참여도 제안받고 적극 검토하고 있다.

조 회장은 “전력산업의 미래는 설비뿐만 아니라, 전력 흐름과 저장, 안정성을 통합 관리하는 역량에 있다”며 “이번 증설과 함께 북미 시장에서의 위상을 기반으로 글로벌 넘버원 토털 솔루션 프로바이더로서의 입지를 확고히 할 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지