트럼프 비자 장벽에… 美 신규 유학생 17% ‘뚝’

도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 미국 대학에 신규 등록한 외국인 유학생 수가 전년 대비 17% 감소한 것으로 나타났다. 미국의 비영리단체인 국제교육원(IIE)은 17일(현지시간) 미국 대학 825곳을 대상으로 2025~2026학년도 외국인 유학생 등록 현황을 조사한 결과 올해 가을학기에 미국 대학에 처음 등록한 유학생 수가 17% 줄어들었다고 밝혔다.

미국 하버드대 비즈니스스쿨 전경. 로이터연합뉴스

전체 등록 유학생 수는 1%만 감소했다. 전체 등록 유학생 수는 이전 연도부터 등록한 학생들과 취업 프로그램(OPT)에 참여 중인 학생을 포함한 수치다. 전체 등록 학부 유학생 수는 2% 늘었고, 대학원 유학생 수는 12% 감소한 것으로 나타났다. 전체 조사 대상 대학의 57%는 신규 외국인 유학생 등록이 감소했다고 응답했다. 원인으로 ‘비자 취득 관련 우려’(96%), ‘여행 제한’(68%) 등을 꼽았다.



유학생 신규 등록 급감은 현재 재학 중인 유학생들이 졸업 등의 이유로 학교를 떠나면 향후 전체 유학생 수가 급격하게 줄어들 수 있음을 의미한다고 뉴욕타임스(NYT)는 보도했다. 트럼프 행정부는 미국 대학에서 반유대주의 시위가 잇따른 것과 관련해 외국인 유학생과 연구원에 대한 비자 심사를 강화해왔다.

