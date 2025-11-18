충남도, 천안아산역 인근에 국내 최대 5만석 ‘야구·K팝 돔구장’ 추진

충남도가 KTX 천안아산역 인근에 프로야구와 K팝 공연을 연중 개최할 수 있는 5만석 규모의 초대형 돔구장 건립을 추진한다.

완공 시 국내 최대 규모의 복합문화체육시설이 되면서 천안·아산이 대한민국 문화·공연·관광 중심지로 도약할 수 있을 것이란 기대를 모은다.

김태흠 충남도지사가 18일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열었다.

김태흠 충남도지사는 18일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “KTX 천안아산역과 수도권 전철이 만나는 대한민국 최고의 교통 요충지에 5만 석 이상 규모의 돔구장을 2031년까지 1조 원을 투입해 건립하겠다”고 밝혔다. 김 지사는 1년여 전부터 KTX·SRT·수도권 전철·장항선을 통한 전국 최고 수준의 교통 접근성을 바탕으로 공연·스포츠 산업 수요를 충남에서 흡수하겠다는 구상을 해 온 것으로 전해졌다.

◇ KTX·전철·고속도로가 만나는 전국 최고 접근성… 최적의 입지

돔구장 후보지는 KTX 천안아산역에서 도보 10~20분 거리에 위치한 약 20만㎡ 부지다. KTX·SRT·수도권 전철이 교차하고, 경부고속도로와 천안논산고속도로 등 광역교통망 이용이 가능하다는 점이 강점으로 꼽힌다. 김 지사는 “전국 어디에서든 빠르게 접근할 수 있는 만큼 대형 스포츠 경기와 K팝 글로벌 공연을 안정적으로 유치할 수 있다”고 강조했다.

충남도가 추진하는 돔구장은 프로야구·축구·아이스링크 등 체육경기와 연간 150~200일의 K팝 공연까지 가능한, 365일 운영되는 복합 여가 플랫폼이다.

김 지사는 “한국야구위원회(KBO)와 협의해 연간 프로야구 30경기 이상을 개최하고, 축구·아이스링크 등 다양한 스포츠 경기에 활용할 계획”이라고 설명했다. 또한 K팝 글로벌 팬덤을 겨냥해 “하이브·SM·JYP 등 대형 엔터테인먼트사와 협력해 공연장을 공동 브랜드화하고, 연간 150~200일 규모의 K팝 공연과 전시·기업행사를 유치하겠다”고 밝혔다.

◇ 환승센터·호텔·쇼핑 연계… 지역경제·관광 활성화 기대

충남도는 돔구장 인근에 추진하는 광역복합환승센터와 연계해 호텔·쇼핑·문화시설 등 부가사업도 확대한다는 방침이다. 돔구장과 주변 시설이 조성되면 지역 상권 활성화, 관광산업 확대, 청년 일자리 창출 등 경제적 파급효과가 클 것으로 전망된다.

김 지사는 “천안아산 돔구장을 충남 경제의 새로운 성장축으로 만들겠다”며 “부지 선정과 타당성 조사 용역을 12월부터 추진해 사업을 속도 있게 진행하겠다”고 말했다.

◇ 재원 조달은 ‘민투·국비·지방비’ 복합형… 도민 부담 최소화가 관건

문제는 재원 조달이다. 충남도가 추진하는 돔구장은 총사업비 1조 원 규모의 공공·민간 복합사업인 만큼 재원 조달 구조가 최대 관건이다. 충남도는 민간투자 유치·국비 확보·지방비 최소 투입 방식을 병행해 도민 부담을 줄이겠다는 입장이다. 김 지사는 “도민 부담을 최소화하고 실현 가능한 재정 구조를 만들기 위해 전문가 자문과 공론화 과정을 병행하겠다”고 말했다.

김 지사는 투자금액이 크지만 경제성이 높다는 점도 강조했다. 사막 도시에서 세계적 문화·관광 허브로 성장한 두바이 사례를 언급하며 “대한민국도 새로운 성장 동력이 필요하다”며 “문화·스포츠 산업을 매개로 충남이 대한민국의 새로운 성장 엔진을 만들 것”이라고 밝혔다. 충남도는 천안아산 돔구장이 △수도권 공연 독점 구조 완화 △지방 대규모 공연장 인프라 격차 해소 △충청권의 ‘K-문화 허브화’ 등 국가 균형발전에도 기여할 것으로 전망하고 있다.

국내 돔구장은 1만 6000석 규모인 서울 고척스카이돔이 유일하다. 천안아산 돔구장이 완공되면 고척을 뛰어넘는 국내 최대 돔구장이 된다.

