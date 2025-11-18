전남도, 해남·순천 2곳에 외국인교육기관 설립 추진

전남도가 해남 구성지구와 순천 신대지구 2곳에 국제학교 모델의 외국인교육기관 설립을 추진한다.

18일 전남도에 따르면 도는 글로벌 교육환경 조성을 위해 전남도 외국교육기관 설립 연구용역 착수보고회를 전날 도청 서재필실에서 열었다.

전남도청 전경. 전남도 제공

이날 착수보고회는 솔라시도 기업도시 해남군 구성지구와 광양만권경제자유구역인 순천시 신대지구에 외국교육기관을 유치해 외국인 투자기업의 정주 여건을 개선하고, 국내외 학생 유치를 통한 글로벌 교육 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.

외국교육기관은 해외 비영리학교법인이 국내에 설립·운영하는 초·중·고(K-12) 교육기관으로, 전 교육과정을 영어 등 외국어로 진행하며 국제 인증 커리큘럼(IB·AP 등)을 운영한다. 외국인 자녀뿐 아니라 일정 비율의 내국인 학생도 입학할 수 있어 해외 유학을 대체하고 지역 정주를 촉진하는 교육 대안으로 주목받고 있다.

이번 연구에서는 외국교육기관 설립의 타당성과 운영모델을 다각도로 검토한다. 용역에는 기업도시·경제자유구역의 정주 여건과 산업 인프라 분석, 외국인과 내국인 입학 수요 예측, 경제성·정책성 분석, 도민 의견 수렴 등 내용이 담길 예정이다.

이를 토대로 적정 규모(정원·시설), 재원 조달 방안, 위탁운영 전략, 행정 절차 대응 체계 등을 마련해 실현 가능한 로드맵을 제시할 계획이다.

특히 최근 솔라시도 기업도시가 국가의 RE100 산업단지와 오픈(Open)AI-SK, 삼성SDS의 AI 데이터센터 구축 부지로 거론되면서 외국인 전문 인력과 그 가족의 정주 환경을 위한 외국교육기관 설립 필요성이 더욱 커지고 있다.

이날 착수보고회에는 전남도 인재육성교육국과 전남도의회, 광양만권경제자유구역청, 전남도교육청, 순천시, 해남군, 개발사업시행자, 전문가 자문단 등 40여 명이 참석했다.

강종철 전남도 인재육성교육국장은 “외국교육기관 설립은 글로벌 기업 유치와 지역 인재의 정주를 위한 시설 중 하나”라며 “이번 연구를 통해 전남 실정에 맞는 국제학교 모델을 구체화하고, 글로벌 교육도시로 도약할 토대를 마련하겠다”고 말했다.

