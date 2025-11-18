“싸고 빠르고 예쁘기까지”…외국인들 열광하는 한국의 ‘이것’

한국을 찾는 외국인 방문객 사이에서 ‘K안경 투어’가 새롭게 급부상하고 있다. 빠른 제작 속도, 합리적 가격, 패션 트렌드를 반영한 디자인의 3박자가 합쳐진 결과라는 평가다.

인바운드 플랫폼 크리에이트립은 올해 6~10월 안경원 관련 상품 거래액이 전년 대비 약 1608% 급증했다고 최근 밝혔다. 예약 고객 국적은 미국(49%), 대만(26%), 독일(9%) 순으로 다양했으며 이용 국가 범위도 아시아·북미·유럽 전역으로 확대됐다.

특히 명동 등 주요 관광지 인근 안경원의 성장세가 눈에 띈다. 데이터에 따르면 명동 지역 안경원 예약 건 중 약 44%가 다른 관광 상품과 함께 묶여 예약된 것으로 나타났다. 안과 시술과 안경원을 함께 찾는 ‘복합 방문’ 수요도 증가하고 있다.

외국인이 한국 안경원을 찾는 핵심 이유는 ‘속도’와 ‘가격’이다. 해외에서는 안경을 제작하려면 수일에서 수주까지 걸리지만, 한국에서는 검안부터 완성까지 30분~1시간 내에 이뤄진다. 가격 역시 자국 대비 저렴하다는 평가가 다수다. 여기에 유행에 민감한 한국식 디자인이 더해져 만족도가 높은 것으로 알려졌다.

크리에이트립 관계자는 “안경원 방문이 외국인에게 새로운 여행 경험으로 자리 잡고 있다”며 “제휴 확대와 서비스 고도화를 통해 안경원이 뷰티·의료에 이어 필수 방문 코스로 자리잡도록 하겠다”고 말했다.

