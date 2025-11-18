예천군, 경북 꿀벌자원육성품종증식장 개소

경북 예천군은 18일 곤충연구소 꿀벌육종연구센터에서 경북 꿀벌자원육성품종증식장을 개소했다고 밝혔다.
꿀벌자원육성품종증식장은 농촌진흥청 공모사업으로 선정돼 국비를 포함해 24억원을 투입했다. 꿀벌육종연구동과 생산관리동, 영남꿀벌격리육종장 등을 갖췄다.
여기에 수밀력과 질병 저항성, 봉산물 다수확 능력 등이 우수한 꿀벌 품종을 연구한다. 이 중 농촌진흥청 등록 우수 품종인 젤리킹을 비롯한 우량 여왕벌을 대량 증식해 양봉 농가에 신속하게 보급하는 핵심적인 역할을 담당한다.
최근 전국적인 꿀벌 집단 폐사 및 실종 사태로 농작물 화분 매개벌 부족 문제가 심각한 사회 문제로 대두되고 있다. 군은 증식장 운영으로 우수 꿀벌의 안정적인 공급을 통해 양봉농가의 피해를 최소화하고 지속 가능한 양봉 생태계를 유지하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
김학동 군수는 “꿀벌은 미래 농업의 핵심 동력이다”면서 “우량 여왕벌을 적기에 공급해 위기에 처한 양봉농가의 경쟁력과 소득을 높이는 데 노력하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지