“출근길 중무장하세요”…‘영하 8도’ 한겨울 추위 시작 [오늘날씨]

화요일인 18일은 아침 기온이 전날보다 5~10도 가량 큰 폭으로 떨어져 추운 날씨가 계속되겠다.

뉴시스

기상청에 따르면 일부 강원도와 충북, 경상권에 한파특보가 발표된 가운데 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 아침 기온은 전날보다 5~10도 가량 큰 폭으로 떨어져 전국 대부분 지역이 영하권에 들겠다.

아침 최저기온은 -8~5도, 낮 최고기온은 4~12도 사이를 오르내릴 것으로 전망된다.

바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠으니 건강관리에 각별히 유의해야겠다.

한편 충남 서해안과 전라권 서부, 제주도에는 가끔 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

그 밖의 전북에, 새벽부터 오후 사이 경기 남부 서해안과 충남 북부 내륙에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리겠다.

전날 밤부터 이날까지의 예상 강수량은 △충남 서해안 5㎜ 미만 △전북 서해안, 전북 남부 내륙, 광주, 전남 서부 5㎜ 안팎 △울릉도·독도 5~10㎜ △제주도 5~10㎜ 등이다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -3도, 인천 -1도, 수원 -3도, 춘천 -5도, 강릉 -1도, 청주 -1도, 대전 -2도, 전주 1도, 광주 3도, 대구 0도, 부산 2도, 제주 9도다.

낮 최고기온은 서울 6도, 인천 6도, 수원 6도, 춘천 7도, 강릉 7도, 청주 7도, 대전 7도, 전주 7도, 광주 9도, 대구 7도, 부산 10도, 제주 12도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준으로 전망된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지