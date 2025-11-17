여기저기 '콜록콜록'…심상찮은 독감 유행 "최근 10년 동기간 중 최고 수준"

일찍 찾아온 인플루엔자(독감)의 유행이 심상찮다. 환자 규모가 최근 10년 동기간 최고 수준을 찍는 등 빠르게 확산하고 있다.

임승관 질병관리청장은 17일 ‘호흡기감염병 관계부처 합동대책반’ 회의를 열고 “올해는 예년보다 이른 10월부터 독감 유행이 시작됐고, 빠르게 확산하는 양상을 보이고 있다”고 말했다.

독감이 유행 중인 11일 성북구 우리아이들병원 진료실이 진료를 받기 위해 기다리는 어린이들로 붐비고 있다. 연합

질병청은 지난달 17일 독감 유행주의보를 발령했다. 코로나19 영향으로 유행 양상이 달랐던 2020∼2023년을 제외하면 최근 10년간 가장 이른 발령이다.

올해 45주 차인 지난 일주일(11월 2일∼11월 8일) 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1000명당 독감 증상을 보인 의심 환자는 50.7명이다. 직전 주 22.8명 대비 122.3% 급증했다.

18세 이하 청소년과 아동을 중심으로 유행하면서 7∼12세 독감 의심 환자는 외래환자 1000 명당 138.1명에 달했다. 직전 주(68.4명)의 2배 수준이었다.

임 청장은 “올해 45주차 독감 의심 환자가 최근 10년간 동기간 중 가장 높은 발생을 보였다”며 “특히 초등학생 연령층의 독감 의심 환자가 지난 절기 정점과 유사한 수준으로 높은 편”이라고 전했다.

질병청은 이러한 인플루엔자 유행 양상과 바이러스 특성은 우리나라만의 현상은 아니라고 밝혔다. 현재 일본과 영국에서도 인플루엔자 유행이 작년보다 1~2개월 일찍 시작돼 확산 중이다.

임 청장은 “현재의 인플루엔자 증가 양상과 국외의 발생 상황 등을 종합적으로 고려해 볼 때 올해는 인플루엔자 유행 기간이 길고, 지난 해와 유사한 정도로 크게 유행할 가능성도 있는 것으로 전망된다”며 손 씻기 등 개인위생 준수와 백신 접종을 당부했다.

질병청은 65세 이상 어르신, 임신부, 생후 6개월∼13세 어린이를 대상으로 인플루엔자 백신 예방접종을 지원하고 있다. 현재 생후 6개월∼13세 어린이의 인플루엔자 백신 접종률은 57.2%로, 지난해 동기 대비 4%포인트 높은 수준이다.

질병청은 이날 회의에서 인플루엔자 외에 코로나19, 호흡기세포융합바이러스(RSV) 등 호흡기감염병 유행 상황 등도 점검했다.

코로나19 입원환자는 지난 여름철 증가하다 9월 중순부터 감소세로 전환된 후 지금은 매주 200명 이내의 수준으로 발생하고 있다.

RSV 감염증 입원환자는 올해 45주 기준 216명이다. 지난해 같은 기간 122명보다 다소 높은 상황이다.

