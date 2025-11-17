포항시, ‘철강산업 위기극복 지원방안 연구용역 중간보고회’ 개최

경북 포항시는 17일 ‘포항철강산업 현황분석 및 위기극복 지원방안 연구용역’ 중간보고회를 개최했다고 밝혔다.

이번 보고회는 지난 9월 착수한 연구용역의 중간 점검 단계로, 급변하는 글로벌 철강시장 환경 속에서 지역 철강산업의 대응 전략을 구체화하기 위해 마련됐다.

포항시가 17일 ‘포항철강산업 현황분석 및 위기극복 지원방안 연구용역’ 중간보고회를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

최근 미국의 철강 관세 인상, 중국의 저가 철강공세, 탄소규제 강화 등 대외 환경 변화로 인해 국내 철강 산업은 복합적 위기에 직면해 있다.

포항시는 이러한 외부 요인이 지역경제 전반에 미치는 영향을 최소화하기 위해, 지역 철강산업의 현안을 면밀히 분석하고 대응 전략을 준비해왔다.

보고회에서는 ▲국내외 철강산업 환경 변화 분석 ▲포항시 철강산업 현황 및 구조 진단 ▲위기 요인 및 기회 요인 도출 ▲해외 산업위기 대응사례 ▲국내 산업위기 대응사례 ▲해외 철강산업정책 추진동향 ▲포항시 SWOT 분석 ▲포항 철강산업 고도화 방안 전략 등 주요 연구 내용을 검토했다.

김신 투자기업지원과장은 “이번 중간보고회를 통해 지역 철강산업이 직면한 위험 요인을 정확히 진단하고 실효성 있는 지원정책을 마련하겠다”며 “철강도시 포항의 경쟁력 회복과 산업생태계 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

