단국대, 2025년 국가고객만족도 4년제 사립대학 2위

단국대(총장 안순철)는 한국생산성본부가 발표한 2025년 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 국내 4년제 사립대학 가운데 2위를 차지했다고 17일 밝혔다.

국가고객만족도(NCSI)는 한국생산성본부와 미국 미시간대학이 공동 개발한 고객 만족 지표로 국내에서 생산되고 있는 제품 및 서비스의 품질과 만족도를 평가하는 방식으로 이뤄진다. 단국대는 올해 80점을 얻어 연세대(1위)에 이어 성균관대와 함께 2위를 차지했다.

단국대 상징탑.

단국대는 △2023년(4위) △2024년(3위)에 이어 올해 1계단 상승하며, 3년 연속 Top5를 유지했다.

특히 단국대는 교육부와 한국연구재단이 주관한 대학혁신지원사업 성과평가에서 2년 연속 최우수 ‘S등급’을 획득한 점이 높은 평가로 이어졌다. 단국대는 ‘교육혁신 성과’뿐 아니라 ‘자체성과관리’에서도 전 부문 최고 등급을 획득했다. 창의적 사고에 기반한 혁신 융합인재 양성을 위한 교육체계를 공고히 했다는 평가다.

단국대는 ‘학생이 만족하는 대학’을 경영 목표로 설정하고, 학생 중심의 미래형 교육환경을 구축하고 있다. AI 교육환경 조성을 위해 인공지능학과와 AI 융합연구원을 신설, 전교생을 대상으로 SW·AI 교육을 확대해 디지털 문해력과 융합적 문제해결 능력을 갖춘 인재를 양성하고 있다.

또 학생들의 연구·학습환경 조성을 위해 과감한 투자를 실시해 △융·복합 학습공간 및 그룹 스터디존 조성 △학생식당, 체육공간 등 각종 복지시설 확충 △쉼터 및 휴식공간 리모델링 등 학습·휴게 인프라 전반을 대폭 개선했다.

안순철 총장은 “단국대가 3년 연속 만족도 순위를 상승세로 이어가고 있다는 점은 학생만족경영을 위한 대학의 꾸준한 노력이 맺은 결실”이라며 “앞으로도 학생들이 만족하는 교육혁신을 지속적으로 추진해 신뢰받고 사랑받는 대학을 만들어 가겠다”라고 밝혔다.

