600년 남대문시장 …‘펀’하고 ‘핫’해진다

600년 역사의 국내 대표 전통시장인 서울 남대문시장이 전통과 현대적 가치를 결합한 ‘글로벌 헤리티지 전통시장’으로 새롭게 단장한다.

서울시는 17일 ‘남대문시장 일대 혁신 프로젝트’를 프로젝트 1호 결과물인 ‘아케이드 준공식’을 열었다.

입구에 디자인 아케이드 시민과 관광객들이 17일 서울 중구 남대문시장 입구에 들어선 디자인 아케이드를 살펴보고 있다. 이제원 선임기자

시에 따르면 남대문 시장은 도소매 점포 2만여개가 영업 중인 국내 최대 규모의 시장이지만, 소비 트렌드 변화로 경쟁력이 약해지고 편의시설·공공부지도 부족해 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 시는 남대문시장의 역사성과 지역 상권의 특성을 살려 ‘100년 후에도 찾고 싶은 매력적인 전통시장’으로 재편한다는 목표다.

이번 프로젝트는 디자인 아케이드(양쪽에 상점들이 늘어서 있는 통로), 숭례문 조망길, 남산산책로, 공중가로 조성, 편의공간 및 진입광장 조성, 감성가로 조성 등 6대 혁신사업을 골자로 한다.

우선 남대문 시장 중심가로 약 135m 구간에는 한옥 처마에서 영감을 얻은 ‘디자인 아케이드’가 설치됐다. 지붕은 채광·환기·소음 등이 있는 시장 환경 특성을 고려해 막구조(membrane structure) 방식을 적용했다.

기존 쓰레기 적환장 자리는 편의 공간과 열린 진입광장으로 탈바꿈한다. 노후하고 복잡한 가로환경과 식별하기 힘든 안내표지 등을 개선해 쾌적하고 감성이 살아있는 시장 분위기를 만들 계획이다. 이 구간은 11월 중 착공한다.

남대문시장과 숭례문 사이 소월로 초입은 ‘숭례문 조망길’로 조성한다. 보도폭을 넓히고 2층 구조로 입체 보행로를 조성할 계획이다. 시장을 방문한 관광객이 숭례문을 조망할 수 있도록 하기 위해서다.

남대문시장과 남산을 잇는 길은 펀(fun) 스트리트, 남산산책로, 공중가로, 가로정원 등이 순차적으로 조성된다. 이를 통해 남산과 백범광장, 한양도성 등 주변 역사문화·관광자원과 자연을 한눈에 즐길 수 있는 보행환경을 만든다는 계획이다.

