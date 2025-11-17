기아, 평택에 ‘인증중고차’·‘PBV 익스피리언스’ 센터 개소

기아, '인증중고차 센터 평택 직영점' 및 'PBV 익스피리언스 센터' 개소. 사진=기아 제공

기아의 인증중고차부터 전동화 라인업, PBV, 애프터마켓 용품까지 모두 경험할 수 있는 특별한 공간이 평택에 문을 연다.

기아가 경기도 평택시 청북읍 일대(청북읍 청원로 85-29)에 위치한 인증중고차 브랜드 특화 고객 거점 '기아 인증중고차 센터 평택 직영점'과 기아 최초 PBV 특화 거점 'PBV 익스피리언스 센터(PBV Experience Center)'에서 개소식을 진행하고, 공식적인 운영을 시작한다고 17일(월) 밝혔다.

약 1.9만 평 부지에 마련된 이번 거점 1층에는 인증중고차 라운지와 EV 라운지를 갖춘 기아 인증중고차 센터 평택 직영점이, 2층에는 PBV 풀라인업 전시와 비즈니스 공간으로 조성된 PBV 익스피리언스 센터가 운영된다.

기아는 이번 거점을 통해 신차뿐 아니라 중고차 고객에게도 오프라인에서 차량을 직접 보고 체험할 수 있는 기회를 제공하며, 신뢰할 수 있는 구매 환경을 조성한다는 방침이다.

기아 인증중고차 센터 평택 직영점은 기아가 직접 기획하고 구축한 대규모 인증중고차 특화 공간이다. 기아는 센터 내 총 1,400여 대(실내 약 640대, 실외 약 750대) 규모의 전시 시설을 마련하고 기존에 없었던 혁신적인 중고차 체험 콘텐츠를 바탕으로 특별한 고객 경험을 선사할 계획이다.

'PBV 익스피리언스 센터'는 기아 최초의 PBV 특화 거점으로, 향후 PBV 풀라인업을 순차적으로 전시하는 공간이다.

방문객들은 입구에 위치한 '웰컴 키오스크(Welcome Kiosk)'를 통해 'PBV 라이프스타일 찾기 큐레이션'을 비롯한 공간 안내, 다양한 프로그램 관련 정보를 간편하게 제공받을 수 있다.

이 밖에도, 고객들이 PBV를 직접 체험할 수 있는 시승 프로그램을 운영하고 비즈니스 라운지, 인스파이어링 존(Inspiring Zone), 비즈니스 스퀘어 등 개인뿐만 아니라 기업 및 공공기관 고객을 위한 비즈니스 전용 공간도 마련될 예정이다.

기아는 고객 중심의 서비스뿐만 아니라 지역 사회와의 실질적인 상생을 중요한 가치로 생각하고 거점 내 다양한 공공 편의시설도 함께 마련했다.

벚꽃 산책로, 반려견 놀이터, 분수공원 등 방문 고객과 지역 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 시설을 조성했으며, 1층 컨퍼런스룸은 네이버 플레이스 연계 예약 시스템을 통해 교육과 행사 등 다양한 용도로 활용할 수 있는 지역 커뮤니티 공간으로 운영된다.

기아 관계자는 "인증중고차 센터 평택 직영점과 PBV 익스피리언스 센터는 인증중고차뿐만 아니라 기아 EV 라인업, PBV, 기아 샵까지 기아의 모빌리티 전 영역을 한자리에서 경험할 수 있는 통합 고객 체험 공간"이라며 "센터 내 차별화된 프로그램을 바탕으로 중고차 구매의 새로운 기준을 제시하고, 지역사회와 함께 성장하는 거점으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

한편, 기아 인증중고차 센터 평택 직영점 및 PBV 익스피리언스 센터는 매일 오전 9시부터 오후 7시까지 운영하며(신정 당일, 구정·추석 당일 및 익일 휴무) 오픈 초기에는 방문 고객의 이동 편의를 위해 평택지제역에서 센터까지 PV5 차량을 활용한 무료 셔틀 서비스도 1시간 간격으로 제공할 계획이다.

