인천시교육청, 2026학년도 초등학교 취학 통지 예비소집

인천시교육청은 관내 지자체와 협력해 ‘2026학년도 초등학교 취학 통지 및 예비소집’을 실시한다고 17일 밝혔다. 취학통지서는 다음달 10∼20일 우편 또는 인편으로 취학 대상 아동의 보호자에게 전달된다. 12월 3∼20일 정부24에서 온라인 발급도 가능하다.

예비소집은 아동 소재와 안전을 확인하고 입학 관련 정보를 안내하기 위해 대면으로 진행된다. 인천 지역 초등학교 대부분은 2026년 1월 6일 예비소집을 실시할 예정이다. 일부 학교별 사정에 따라 다를 수 있어 통지서에 명시된 일정을 반드시 확인해야 한다.

보호자는 아동과 함께 예비소집 참석 시 통지서 지참이 필수적이다. 불참할 경우 학교는 전화 확인이나 가정 방문 등을 벌이고 필요하다면 관할 경찰서에 수사를 의뢰할 수 있다.

취학연령 이전 조기입학 또는 입학연기를 희망할 땐 내달 31일까지 주소지 관할 행정복지센터에 신청해야 한다. 부득이한 사정으로 취학이 어렵다면 내년 1월부터 입학 전날까지 입학예정학교에 취학의무 유예나 면제를 신청하면 된다.

