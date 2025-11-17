인천관광공사, ‘2025 상상플랫폼 술술페스타’ 22일 팡파르

개항장에서 즐기는 감각적인 전통주 체험 복합축제가 열린다. 인천시·관광공사는 22∼23일 중구에서 ‘2025 상상플랫폼 술술페스타’를 개최한다. 행사는 전통주 문화의 새로운 가능성과 로컬 양조장 활성화를 위한 것이다.

시가 추진하는 제물포르네상스 개항장 특화 프로그램의 일환이다. 인천 로컬 양조장과 먹거리·체험 콘텐츠를 중심으로 전통주를 현대적으로 즐길 수 있도록 기획됐다. 전국 32개 양조장이 참여해 보고·맛보고·배울 수 있는 다채로운 경험을 제공한다.

민관 협업 모델이 전국의 여러 양조장 참여로 확장되며, 지역 주류·푸드 산업의 네트워크를 넓히는 계기가 될 전망이다. 이 기간 ‘막걸리 만들기’, ‘전통주 칵테일 클래스’, ‘술지게미 비누 만들기’ 등 부대 일정도 운영된다.

인천을 대표하는 아웃도어 ‘코베아(KOVEA)’는 기업·행사가 함께 성장하는 협력 모델을 선보인다. 1982년 설립된 국내 1세대 캠핑·아웃도어 브랜드 코베아는 팝업스토어 및 브랜드 라운지에서 시민과 관광객에게 다양한 체험 기회를 줄 예정이다.

인천관광공사는 개항장 일대를 로컬 문화이벤트의 주요 무대이자 지역 콘텐츠가 성장하는 곳으로 육성할 계획이다. 유지상 사장은 “술술 페스타는 인천의 로컬 양조장과 푸드 그리고 기업을 비롯한 다수 브랜드가 협업해 고유 로컬리티를 현대적으로 재해석하는 장이 될 것”이라고 말했다.

