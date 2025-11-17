10년간 잠든 ‘용산국제업무지구’ 27일 첫삽

서울 용산 일대를 글로벌 비즈니스 허브로 고밀개발하는 ‘용산국제업무지구 도시개발사업(용산서울코어·조감도)’이 이달 말 첫 삽을 뜬다. 개발 계획이 처음 검토된 지 10년 만이다.

서울시는 27일 용산구 한강로3가 40-1일대에서 용산국제업무지구 도시개발사업 기공식을 개최한다고 16일 밝혔다. 기공식에는 오세훈 서울시장을 비롯해 사업 관계자와 서울시민 5000여명이 참여할 예정이다.

용산국제업무지구는 용산 일대의 입지적 잠재력을 극대화해 서울역∼용산역∼한강변 축을 하나로 연결하는 ‘입체복합수직도시’ 비전을 실현하기 위한 초대형 도시개발 사업이다. 약 45만6000㎡ 구역을 대상으로 하며 도로와 공원 등 부지조성 공사를 2028년까지 완료하고 이르면 2030년 기업과 주민입주를 시작하는 것이 목표다. 시는 국제업무지구 조성 후 연간 1만2000명의 고용과 연간 3조3000억원의 생산 유발 효과가 있을 것으로 추산했다.

용산국제업무지구는 주된 용도에 따라 국제업무, 업무복합, 업무지원 3개 구역으로 구성된다. 국제업무지구의 실질적 성장을 이끌 국제업무존의 경우 기존 용도지역 제3종일반주거에서 중심상업지역으로 상향해 고밀복합개발을 유도할 계획이다.

시는 지난해 2월 ‘용산국제업무지구 개발계획(안)’을 발표하고 관련 행정절차를 이행했다. 20일 예정된 ‘용산국제업무지구 구역 지정·개발계획 변경 및 실시계획인가’ 고시까지 완료하면 착공을 위한 준비가 끝난다. 사업 시행자는 코레일과 서울주택도시개발공사(SH)다. 도로, 공원, 문화시설, 주차장 등의 기반시설을 조성하고 이후 민간이 개별 필지를 개발하는 사업방식이다.

임창수 시 미래공간기획관은 “용산서울코어는 서울의 미래 100년을 여는 도심 재창조 프로젝트”라며 “단순한 개발이 아닌 기술과 문화, 사람 중심의 새로운 도시문화를 만들어 서울을 세계 5대 글로벌 도시로 도약시키는 결정적 계기가 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지