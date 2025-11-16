로봇으로 짜릿한 한판 'K-청소년로봇대회' [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

16일 서울 도봉구 시립창동청소년센터에서 열린 K-청소년로봇대회에서 참가 학생들이 휴머노이드 장애물용 로봇을 준비하고 있다.

16일 서울 도봉구 시립창동청소년센터에서 열린 K-청소년로봇대회에서 참가 학생들이 휴머노이드 격투용 로봇을 준비하고 있다.

16일 서울 도봉구 시립창동청소년센터에서 열린 K-청소년로봇대회에서 참가 학생들이 미션형 창작 로봇을 준비하고 있다.

16일 서울 도봉구 시립창동청소년센터에서 열린 K-청소년로봇대회에서 참가 학생들이 미션형 창작 로봇을 테스트하고 있다.

16일 서울 도봉구 시립창동청소년센터에서 열린 K-청소년로봇대회에서 참가 학생들이 준비한 미션형 창작 로봇들이 놓여 있다.

16일 서울 도봉구 시립창동청소년센터에서 열린 K-청소년로봇대회에서 참가 학생들이 휴머노이드 장애물용 로봇을 테스트하고 있다.

16일 서울 도봉구 시립창동청소년센터에서 열린 K-청소년로봇대회에서 참가 학생들이 휴머노이드 격투 경기를 하고 있다.

16일 서울 도봉구 시립창동청소년센터에서 열린 K-청소년로봇대회에서 참가 학생들이 각종 경기에 참여하고 있다.

이번 대회는 휴머노이드 장애물 경기, 휴머노이드 격투 대결, 미션형 창작 로봇, 블록코딩 미로찾기, 조종형 배틀로봇 등의 종목이 열리며 250여명의 청소년이 참가했다.

우수 참가자에게는 과학기술정보통신부장관상, 성평등가족부장관상, 서울특별시장상, 광운대학교총장상 등 주요 기관의 상이 수여된다.

부대행사로 'K청소년로봇축제'가 함께 열려 로봇 조종, 블록코딩, 인공지능 기술 시연 등 다양한 체험 부스도 마련됐다.

