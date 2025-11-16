초겨울 ‘찐추위’… 17일 서울 아침 1도

월요일인 17일 기온이 급격히 떨어지면서 초겨울 추위가 찾아오겠다. 화요일인 18일엔 전국 대부분 지역 아침 기온이 영하권에 들겠다.



16일 기상청에 따르면 17일 아침 최저기온은 -1∼10도, 낮 최고기온은 5∼13도로 예년과 비슷하거나 조금 낮겠다. 18일은 아침 최저기온이 -6∼5도까지 내려가겠다.

서울 종로구 광화문 네거리에서 두터운 옷을 입은 시민들이 지나고 있다. 뉴스1

북쪽에서 찬 공기가 유입된 영향이다. 17일 기준 서울 아침 최저기온은 1도, 낮 최저기온은 6도로 예상된다. 기온이 큰 폭으로 떨어져 중부 내륙·산지와 남부 지방 높은 산지에서는 얼음이 어는 곳도 있겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.



17일 새벽부터 충남 서해안과 전라 서해안, 경북 남부 동해안에, 오전부터 제주도 산지에 바람이 순간 초속 20m(산지 초속 25m) 이상으로 매우 강하게 불겠다. 건조특보가 내려진 강원 동해안은 바람도 약간 강하게 불겠으니 화재 예방에 유의해야겠다.



전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 동쪽 지역은 차차 맑아지겠다. 저녁부터 충남 서해안과 전라 서해안, 제주도에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다.

