‘엡스타인 의혹’ 몰린 트럼프의 반격… “클린턴 등 민주당 인사 연루도 조사”

성범죄자 제프리 엡스타인 연루 의혹이 재발화되며 궁지에 빠진 도널드 트럼프 미국 대통령이 빌 클린턴 전 대통령, 래리 서머스 전 재무장관 등 과거 민주당 정부 핵심 인사·리드 호프먼 링크드인 창업자 등 친 민주계 재계인사와 엡스타인 간 관계를 조사하라며 맞불을 놓았다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

14일(현지시간) 미 CBS방송에 따르면 트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “팸 본디 법무부 장관과 법무부에 클린턴, 서머스, 리드 호프먼, JP모건체이스 등 많은 사람과 기관이 엡스타인과 연루됐고 그들 사이에 무슨 일이 있었는지 조사해 달라고 요청할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령의 SNS 게시글이 올라온 후 본디 장관은 엑스(X)에 제이 클레이튼 뉴욕 남부 연방지검장에게 수사를 주도하도록 요청했다며 조사 지시를 이행했다고 밝혔다.



이번 조치는 엡스타인과 트럼프 간 관계를 보여주는 이메일을 최근 민주당이 공개하며 공세를 강화한 데 대한 보복 차원으로 보인다. 민주당은 “트럼프가 자신의 집에서 피해자 중 한 명과 몇 시간이나 함께 있었다”고 쓴 엡스타인의 이메일을 공개한 바 있다. 이 이메일로 수면 아래로 내려갔던 트럼프 대통령과 엡스타인 간 관계 의혹이 다시 급부상했다.



트럼프 대통령은 심지어 이날 엡스타인 파일 공개를 요구해온 마조리 테일러 그린 공화당 하원의원까지 “너무 좌경화됐다”며 “지지와 지원을 철회한다”고 트루스소셜을 통해 선언했다. 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영을 대표하던 여성 정치인이던 그린 의원에 대한 공개 비판까지 서슴없이 나서며 엡스타인 문제가 그의 ‘역린’임이 드러났다는 평가가 나온다.

