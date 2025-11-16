美 반출 신흥사 ‘시왕도’ 71년 만에 귀향

6·25전쟁 직후 혼란하던 시기 미국으로 불법 반출된 강원도 속초 신흥사 ‘시왕도’가 71년 만에 고향에 돌아왔다.



국가유산청과 국외소재문화유산재단은 14일 뉴욕 메트로폴리탄미술관(메트)이 소장하고 있던 시왕도 1점을 돌려 받는 기념식을 열고 환수된 시왕도를 공개했다.



시왕도는 저승에서 망자의 죄를 심판하는 10명의 대왕을 그린 불화다. 신흥사의 시왕도는 1798년(정조 22년) 조성된 작품으로 총 10점으로 구성됐다. 앞서 2020년 미 LA카운티박물관이 가지고 있던 6점을 신흥사에 반환했고, 이번 환수로 7점이 제자리를 찾게 됐다. 나머지 3점은 아직 소재가 파악되지 않았다.



이번에 돌아온 그림은 열 번째 왕을 그린 ‘제10오도전륜대왕도’(사진)다. 비단에 채색된 그림은 가로 91.4㎝, 세로 116.8㎝ 크기로 정교한 필선과 채색이 돋보인다. 깃털로 장식한 투구와 붉은 도포를 입은 오도전륜대왕이 붓을 쥐고 재판을 주관하고 있고, 아래에는 죄인들이 옥졸들에게 끌려 다니며 형벌을 받고 있다. 열 번의 심판 끝에 망자의 윤회가 결정되는 장면으로 시왕도 중 절정에 해당한다. 재판이 모두 끝난 후, 윤회처가 정해진 뱀·말 등은 오른쪽 상단 여섯 갈래의 길을 따라 환생한다. 이 불화는 원래 신흥사 명부전에 있었던 것으로 추정된다.



이번 협상을 주도한 속초시문화재제자리찾기위원회와 메트는 2023년부터 3년에 걸친 협상 끝에 반환을 결정했다. 지역민들의 증언 등을 통해 미군정 시기 미군에 의해 유출됐다는 불법성을 증명한 것이 주효했다는 설명이다. 이상래 속초시문화재제자리찾기위원회 위원장은 “당시 신흥사에 주둔하던 미군들이 경판을 쪼개 불을 피워 커피를 끓이는 사진을 보여주니 메트 관계자가 놀라면서 눈물을 글썽이기도 했다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지