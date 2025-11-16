한강버스, 강바닥에 걸려 멈춰…승객 82명 전원 구조

서울 한강버스가 송파구 잠실선착장 인근에서 강바닥에 걸려 멈춰서는 사고가 발생했다.

경찰에 따르면 15일 오후 8시 24분쯤 서울의 수상교통 수단인 한강버스가 잠실선착장 인근 수심이 얕은 곳을 지나다 강바닥에 걸려 멈췄다.

서울시와 소방 당국 등에 따르면 이 배에는 승객 82명이 타고 있었으며, 경찰과 소방 등에 모두 구조됐다. 인명피해는 없었던 것으로 전해졌다.

배는 현재 사고 지점에 멈춰선 상황이다. 서울시는 만조 시점인 16일 오전 1∼2시 선박을 자력으로 이동시키거나 예인선을 이용해 옮길 예정이다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 이날 사고 관련 브리핑에서 “하천 바닥의 이물질 또는 토사와 (배가) 접촉한 것으로 추정된다”며 “날이 밝으면 선체 하부와 사고 지점에 잠수부를 투입해 사고 원인을 조사할 예정”이라고 밝혔다.

항로를 이탈한 게 아니냐는 질문에는 “뚝섬∼잠실 구간은 수심이 얕아 항로는 철저히 신경 쓰고 있다”며 이탈은 없었다고 답했다.

다만 “갈수기가 빨리 온 것으로 추정되고, 예측 수심 이외의 토사 또는 이물질이 항로에 얼마나 있는지 파악이 필요하다”며 “마곡과 여의도 등만 부분적으로 운영하고, 다른 곳은 수심을 확인해 안정성이 담보되면 재개할 것”이라고 했다.

박 본부장은 “대중교통으로서 예측이 가능하고 이용에 불편이 없어야 하는데 불편을 드려 죄송하다”고 덧붙였다.

한편 서울시는 뚝섬선착장에서 한강버스가 입항 중 부유물질 등에 방해받는 상황이 발생하자 16일부터 사흘간 뚝섬선착장을 무정차 통과하도록 할 방침이다.

이 기간 서울시는 선착장 주변 이물질 및 부유물질 제거와 추가 준설 작업 등을통해 항로 안전을 확보할 계획이다.

